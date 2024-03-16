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Анчелотти: Лунин? Мы выяснили, что у нас замечательный голкипер

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Куртуа приготовиться

Анчелотти: Лунин? Мы выяснили, что у нас замечательный голкипер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти после победного матча над "Осасуной" со счетом 4:2 дал комментарии относительно игры украинского кипера Андрея Лунина:

"Лунин? Мы выяснили, что у нас есть замечательный голкипер. Возвращение Куртуа? Посмотрим, он возвращается после очень серьезной травмы. Мы чувствуем себя в безопасности с Андреем. Не надо спешить с возвращением Тибо", - сказал наставник "сливочных".

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Хотя украинец и пропустил два мяча, однако статистические порталы выставили довольно неплохие оценки вратарю.

Также напомним, что по данным испанских СМИ, Лунин готов подписать новое соглашение с "Реалом", но есть одно условие.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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