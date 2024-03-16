"Станет в будущем основным голкипером". Перес дал важное обещание Лунину

Слухи о новом контракте Андрея Лунина с мадридским "Реалом" не утихают. По данным realmadridconfidencial президент "сливочных" Флорентино Перес дал важное обещание украинскому киперу. Он заверил, что рассчитывает на Андрея и в ближайшем будущем он сможет стать игроком стартового состава, поскольку украинец показал, что имеет достаточный уровень для этого.

Источник сообщает, что Лунин согласился подписать новое соглашение, но при условии гарантии игрового времени после ухода Куртуа.

В этом сезоне Андрей провел за "Реал" 22 матча, в которых пропустил 17 голов и десять матчей оставлял ворота сухими.