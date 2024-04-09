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Рамос не спешит подписывать новый контракт с Севильей

Испания

Игрок сосредоточен на текущем сезоне

Рамос не спешит подписывать новый контракт с Севильей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto

Новина українською

Пока неизвестно, продолжит ли защитник Серхио Рамос сотрудничество с "Севильей". Его контракт заканчивается в конце этого сезона, а стороны еще не договорились о его продлении.

Игрок пока сосредоточен на текущем сезоне. Но он оценит экономическое предложение от "Севильи", а также спортивный проект, который ему предложат.

Рамос в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 20 матчей, в которых забил 3 гола.

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Серхио Рамос Севилья
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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