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Рамос не спешит подписывать новый контракт с Севильей
Игрок сосредоточен на текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto
Пока неизвестно, продолжит ли защитник Серхио Рамос сотрудничество с "Севильей". Его контракт заканчивается в конце этого сезона, а стороны еще не договорились о его продлении.
Игрок пока сосредоточен на текущем сезоне. Но он оценит экономическое предложение от "Севильи", а также спортивный проект, который ему предложат.
Рамос в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 20 матчей, в которых забил 3 гола.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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