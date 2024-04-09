Рамос не спешит подписывать новый контракт с Севильей

Пока неизвестно, продолжит ли защитник Серхио Рамос сотрудничество с "Севильей". Его контракт заканчивается в конце этого сезона, а стороны еще не договорились о его продлении.

Игрок пока сосредоточен на текущем сезоне. Но он оценит экономическое предложение от "Севильи", а также спортивный проект, который ему предложат.

Рамос в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 20 матчей, в которых забил 3 гола.