Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тебас - о Рубиалесе: Нормально ли для мужчины устраивать оргии с женщинами? Нет
Глава испанского чемпионата - о скандальном экс-чиновнике
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о ситуации с экс-главой Королевской федерации футбола Испании Луисом Рубиалесом.
"Через два дня после поцелуя с Дженни Эрмосо я опубликовал твит с айсбергом. Я не знал всего заранее и везде осуждаю эту систему.
Рубиалес уже в прошлом, я не люблю о нём говорить. Мы должны подумать о том, чтобы построить то, что мы хотим. Очевидно, что Федерация должна радикально измениться.
То, что было показано - не личная проблема Рубиалеса, а культурная. Как вы думаете, для мужчины нормально устраивать оргии с женщинами? Это ненормально", - приводит слова Тебаса Marca.
Напомним, ранее Рубиалеса освободили из-под стражи после задержания в аэропорту Мадрида. Бывшего президента RFEF обвиняют в отмывании денег и коррупции в бизнесе.
Также испанская прокуратура требует два с половиной года заключения для Рубиалеса за поцелуй капитана женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время празднования победы на Чемпионате мира в Сиднее.
Популярное сейчас
- Трубин побеждает, Ливерпуль шокирован на Энфилде, а Цыганков снова с травмой. Главные новости за 11 апреля
- А это что было?! Ливерпуль — Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча
- Лига Европы. Ливерпуль – Аталанта 0:3. Шокированный Энфилд
- Поворот не туда. Как Барселона упустила Мбаппе ради хрусталя
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО