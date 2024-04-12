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Тебас - о Рубиалесе: Нормально ли для мужчины устраивать оргии с женщинами? Нет

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Глава испанского чемпионата - о скандальном экс-чиновнике

Тебас - о Рубиалесе: Нормально ли для мужчины устраивать оргии с женщинами? Нет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о ситуации с экс-главой Королевской федерации футбола Испании Луисом Рубиалесом.

"Через два дня после поцелуя с Дженни Эрмосо я опубликовал твит с айсбергом. Я не знал всего заранее и везде осуждаю эту систему.

Рубиалес уже в прошлом, я не люблю о нём говорить. Мы должны подумать о том, чтобы построить то, что мы хотим. Очевидно, что Федерация должна радикально измениться.

То, что было показано - не личная проблема Рубиалеса, а культурная. Как вы думаете, для мужчины нормально устраивать оргии с женщинами? Это ненормально", - приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, ранее Рубиалеса освободили из-под стражи после задержания в аэропорту Мадрида. Бывшего президента RFEF обвиняют в отмывании денег и коррупции в бизнесе.

Также испанская прокуратура требует два с половиной года заключения для Рубиалеса за поцелуй капитана женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время празднования победы на Чемпионате мира в Сиднее.

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Испания Ла Лига Хавьер Тебас Луис Рубиалес rfef Дженнифер Эрмосо
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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