Примера. Атлетико — Жирона 3:1. Довбик забил, но Матрасники сильнее

"Жирона" в гостях проиграла "Атлетико", который даже после матча ЛЧ выглядел свежее и интереснее.

Каталонцы открыли счет уже на 4-й минуте — это Довбик с метра замкнул прострел Коуто.

Подумалось, что это только начало и дальше будет, но по факту больше в первом тайме "Жирона" не показала вообще ничего. Никакой остроты.

"Матрасники" тоже долго запрягали, но к середине первого тайма таки забегали, а там им внезапно решил помочь Мигель Гутьеррес, рукой отбив подачу в своей штрафной. Зачем? Гризманн с точки легко поразил угол ворот — 1:1.

21 - LaLiga players to score the most goals in all competitions this season:



???????? ANTOINE GRIEZMANN - 21 (41 apps)

???????????????????????????? Jude Bellingham - 20 (33)

???????? Robert Lewandowski - 20 (41)

???????? Álvaro Morata - 20 (43)



Prince. pic.twitter.com/v8oDNmGVEJ — OptaJose (@OptaJose) April 13, 2024

Дальше — больше. В последней атаке в тайме в Морату словно вселился Гризманн, и он после дриблинга идеально вырезал навес на голову Корреа — 2:1.

Ну, и в начале второй половины "Жирона" еще раз помогла "Атлетико" забить — на сей раз Солис вывел Гризманна на удар, и тот вколотил гол от перекладины.

Де-факто на этом интрига была убита, хотя один раз вернуться каталонцы все же могли. Опять на мяче был Довбик, и опять до ворот было всего-ничего, но украинец довольно комично не попал в створ.

Lo que acaba de fallar Dovbyk es surrealista. pic.twitter.com/DAgDXvbbc6 — Alvaro Ramos (@AlvaroRamos00) April 13, 2024

В остальном "Жирона" в концовке ожидаемо больше держала мяч — как-никак, "Атлетико" в среду серьезно устал в ЛЧ, но лучший момент упустили снова хозяева. Это Молина запрессинговал защиту, но не попал в пустые ворота, после чего Симеоне киношно упал на колени и в то же время рассмеялся. Ему бы в актеры, честное слово.

Для "Жироны" это поражение стало пятым кряду в выездных матчах, и только за счет старых запасов команда Мичела еще держится в таблице 3-й с 65 очками. У "Атлетико" - 4-я строчка и 61 балл.

31-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Жирона" - 3:1

Голы: Гризманн, 34 (с пенальти), 50, Корреа, 45+6 — Довбик, 4

"Атлетико": Облак — Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Витсель, 46) — Рикельме (Самуэл Лино, 68), де Пауль (Аспиликуэта, 75), Коке, Сауль (Мората, 41) — Гризманн (Льоренте, 68), Корреа

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес (Арнау, 65), Блинд, Гутьеррес — Коуто, Эррера (Порту, 65), Алейш Гарсия, Солис (Торре, 57), Савио (Валери, 83) — Довбик (Стуани, 83)

Предупреждения: Сауль, 25, Корреа, 35, Льоренте, 90+2 — Эррера, 32, Коуто, 70