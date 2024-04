Примера. Атлетико — Жирона 3:1. Довбик забил, но Матрасники сильнее

"Жирона" в гостях проиграла "Атлетико", который даже после матча ЛЧ выглядел свежее и интереснее.

Каталонцы открыли счет уже на 4-й минуте — это Довбик с метра замкнул прострел Коуто.

Подумалось, что это только начало и дальше будет, но по факту больше в первом тайме "Жирона" не показала вообще ничего. Никакой остроты.

"Матрасники" тоже долго запрягали, но к середине первого тайма таки забегали, а там им внезапно решил помочь Мигель Гутьеррес, рукой отбив подачу в своей штрафной. Зачем? Гризманн с точки легко поразил угол ворот — 1:1.

