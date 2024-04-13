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Примера. Атлетико — Жирона 3:1. Довбик забил, но Матрасники сильнее
Пятое кряду выездное поражение каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Жирона" в гостях проиграла "Атлетико", который даже после матча ЛЧ выглядел свежее и интереснее.
Каталонцы открыли счет уже на 4-й минуте — это Довбик с метра замкнул прострел Коуто.
Подумалось, что это только начало и дальше будет, но по факту больше в первом тайме "Жирона" не показала вообще ничего. Никакой остроты.
"Матрасники" тоже долго запрягали, но к середине первого тайма таки забегали, а там им внезапно решил помочь Мигель Гутьеррес, рукой отбив подачу в своей штрафной. Зачем? Гризманн с точки легко поразил угол ворот — 1:1.
21 - LaLiga players to score the most goals in all competitions this season:— OptaJose (@OptaJose) April 13, 2024
???????? ANTOINE GRIEZMANN - 21 (41 apps)
???????????????????????????? Jude Bellingham - 20 (33)
???????? Robert Lewandowski - 20 (41)
???????? Álvaro Morata - 20 (43)
Prince. pic.twitter.com/v8oDNmGVEJ
Дальше — больше. В последней атаке в тайме в Морату словно вселился Гризманн, и он после дриблинга идеально вырезал навес на голову Корреа — 2:1.
Ну, и в начале второй половины "Жирона" еще раз помогла "Атлетико" забить — на сей раз Солис вывел Гризманна на удар, и тот вколотил гол от перекладины.
Де-факто на этом интрига была убита, хотя один раз вернуться каталонцы все же могли. Опять на мяче был Довбик, и опять до ворот было всего-ничего, но украинец довольно комично не попал в створ.
Lo que acaba de fallar Dovbyk es surrealista. pic.twitter.com/DAgDXvbbc6— Alvaro Ramos (@AlvaroRamos00) April 13, 2024
В остальном "Жирона" в концовке ожидаемо больше держала мяч — как-никак, "Атлетико" в среду серьезно устал в ЛЧ, но лучший момент упустили снова хозяева. Это Молина запрессинговал защиту, но не попал в пустые ворота, после чего Симеоне киношно упал на колени и в то же время рассмеялся. Ему бы в актеры, честное слово.
Для "Жироны" это поражение стало пятым кряду в выездных матчах, и только за счет старых запасов команда Мичела еще держится в таблице 3-й с 65 очками. У "Атлетико" - 4-я строчка и 61 балл.
31-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Жирона" - 3:1
Голы: Гризманн, 34 (с пенальти), 50, Корреа, 45+6 — Довбик, 4
"Атлетико": Облак — Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Витсель, 46) — Рикельме (Самуэл Лино, 68), де Пауль (Аспиликуэта, 75), Коке, Сауль (Мората, 41) — Гризманн (Льоренте, 68), Корреа
"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес (Арнау, 65), Блинд, Гутьеррес — Коуто, Эррера (Порту, 65), Алейш Гарсия, Солис (Торре, 57), Савио (Валери, 83) — Довбик (Стуани, 83)
Предупреждения: Сауль, 25, Корреа, 35, Льоренте, 90+2 — Эррера, 32, Коуто, 70
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