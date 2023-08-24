Официально: Эмерик Лапорт перешел в Аль-Наср

"Аль-Наср" объявил о подписании Эмерика Лапорта из "Манчестер Сити". Вчера испанский защитник объявил о том, что покинет английский клуб спустя 5,5 лет в клубе.

Лапорт будет получать 25 миллионов евро в год по контракту, рассчитаному на 3 сезона. "Манчестер Сити" должен получить в райне 30 миллионов евро за трансфер 29-летнего защитника.

Лапорт провел за 5,5 лет в "Сити" 180 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.