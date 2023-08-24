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Официально: Эмерик Лапорт перешел в Аль-Наср

Трансферы
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Вчера игрок объявил об уходе из "Сити"

Официально: Эмерик Лапорт перешел в Аль-Наср

Фото: twitter.com/AlNassrFC

Новина українською

"Аль-Наср" объявил о подписании Эмерика Лапорта из "Манчестер Сити". Вчера испанский защитник объявил о том, что покинет английский клуб спустя 5,5 лет в клубе.

Лапорт будет получать 25 миллионов евро в год по контракту, рассчитаному на 3 сезона. "Манчестер Сити" должен получить в райне 30 миллионов евро за трансфер 29-летнего защитника.

Лапорт провел за 5,5 лет в "Сити" 180 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.

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В статье: Эмерик Лапорт Аль-Наср Манчестер Сити
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