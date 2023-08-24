Официально: Эмерик Лапорт перешел в Аль-Наср
Вчера игрок объявил об уходе из "Сити"
Фото: twitter.com/AlNassrFC
"Аль-Наср" объявил о подписании Эмерика Лапорта из "Манчестер Сити". Вчера испанский защитник объявил о том, что покинет английский клуб спустя 5,5 лет в клубе.
Лапорт будет получать 25 миллионов евро в год по контракту, рассчитаному на 3 сезона. "Манчестер Сити" должен получить в райне 30 миллионов евро за трансфер 29-летнего защитника.
Лапорт провел за 5,5 лет в "Сити" 180 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.
نجمنـا الجــديــد ????— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 24, 2023
في ساحـة #النصر ????#لابورت_نصراوي pic.twitter.com/jA43ij4ZVf
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Русин перейдет в Сандерленд. Журналист раскрыл детали трансфера
- Украинский тренер, выбивший Ворсклу из еврокубков, сменил команду в Грузии
- Галстук не предлагать. Динамо - Бешикташ. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 24.08.2023
- Официально: К Роналду и Мане едет Отавио из Порту
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн