Transfermarkt обнародовал рейтинг самых дорогих игроков в возрасте от 30 и старше

Несмотря на высокий уровень мастерства, опыт и хорошую форму, цифры в паспорте автоматически снижают стоимость футболиста на трансферном рынке. Но есть игроки, которые все еще не по карману большинству клубов.

Топ-10 самых дорогих исполнителей, родившихся не позднее 1994 года, замыкает Алиссон Беккер (32 млн евро). По 35 млн оцениваются Фабиньо и Эндрю Робертсон. 40 млн - текущая стоимость Эдерсона и Хакана Чалханоглу. Пятерку лидеров закрывает Неймар (45).

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50 млн стоит возможный переход Сон Хын Мина, 60 млн – ценник Кевина Де Брюйне. На второй отметке расположился Мо Салах (65), а Кейн возглавляет список с большим отрывом (110).