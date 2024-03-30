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СМИ: Ливерпуль нашел замену Салаху

Испания

Смогут ли они его купить?

СМИ: Ливерпуль нашел замену Салаху

Фото: https://twitter.com/realmadrid

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"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Реал Мадрида" Родриго Гоэсу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, руководство "мерсисайдцев" видит в Родриго долгосрочную замену Мохаммеду Салаху. "Реал Мадрид" готов продать 23-летнего бразильца за 120 миллионов евро, а "Ливерпуль" может предложить за форварда 80 миллионов евро. Издание добавляет, что контракт Родриго с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, в этом сезоне Родриго принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 100 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Родриго Гоэс
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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