Барселона интересуется Жоржиньо - источник

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заинтересовал "Барселону", сообщает Sport. Контракт футболиста с лондонцами завершается этим летом, а переговоров о его продлении до сих пор не было.

Отмечается, что каталонцы поддерживали связи с агентом игрока Жоао Сантосом в течение нескольких последних сезонов, но трансфер так и не состоялся. Хотя агент рассказывал, что Жоржиньо не против когда-нибудь присоединиться к "Барселоне".

32-летний опорный полузащитник сыграл за "Арсенал" в текущем сезоне 28 матчей. В его активе - гол и ассист.