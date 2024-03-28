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Барселона интересуется Жоржиньо - источник
Это было бы хорошее усиление
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заинтересовал "Барселону", сообщает Sport. Контракт футболиста с лондонцами завершается этим летом, а переговоров о его продлении до сих пор не было.
Отмечается, что каталонцы поддерживали связи с агентом игрока Жоао Сантосом в течение нескольких последних сезонов, но трансфер так и не состоялся. Хотя агент рассказывал, что Жоржиньо не против когда-нибудь присоединиться к "Барселоне".
32-летний опорный полузащитник сыграл за "Арсенал" в текущем сезоне 28 матчей. В его активе - гол и ассист.
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