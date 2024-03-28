  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона интересуется Жоржиньо - источник
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона интересуется Жоржиньо - источник

Испания

Это было бы хорошее усиление

Барселона интересуется Жоржиньо - источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заинтересовал "Барселону", сообщает Sport. Контракт футболиста с лондонцами завершается этим летом, а переговоров о его продлении до сих пор не было.

Читайте такжеЕсли не Мудрик, тогда Судаков. Арсенал заинтересован в полузащитнике Шахтера

Отмечается, что каталонцы поддерживали связи с агентом игрока Жоао Сантосом в течение нескольких последних сезонов, но трансфер так и не состоялся. Хотя агент рассказывал, что Жоржиньо не против когда-нибудь присоединиться к "Барселоне".

32-летний опорный полузащитник сыграл за "Арсенал" в текущем сезоне 28 матчей. В его активе - гол и ассист.

По теме
yellow-arrow
"Никогда нельзя оправдывать расовые оскорбления", - нападающий Брентфорда поддержал Винисиуса
yellow-arrow
Хацкевич: Не знаю, кто мог сказать, что Яремчук нарушал режим - более профессионального футболиста я не видел
yellow-arrow
"Я защищаю мир и толерантность". Рюдигер отреагировал на обвинения в поддержке ИГИЛ
Арсенал (Лондон) Барселона Жоржиньо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.es
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости