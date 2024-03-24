Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Если не Мудрик, тогда Судаков. Арсенал заинтересован в полузащитнике Шахтера
Пять команд по АПЛ хотят видеть украинца в своем составе
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Арсенал" заинтересован полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым, сообщает Football London.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По информации источника, вопреки напряженным отношениям между "Шахтером" и "Арсеналом", "канониры" все равно рассматривают усиление в виде Георгия Судакова. Отмечается, что за 21-летним украинцем следит не только "Арсенал", но и "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл".
Напомним, за этот сезон Судаков провел за "Шахтер" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля в Севастополе – Генштаб
- Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих
- Победа юношеской сборной Украины, первый гостевой триумф Миная и 55 миллионов за Судакова. Главные новости за 23-е марта
- Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
Комментарии 1