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Если не Мудрик, тогда Судаков. Арсенал заинтересован в полузащитнике Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Пять команд по АПЛ хотят видеть украинца в своем составе

Если не Мудрик, тогда Судаков. Арсенал заинтересован в полузащитнике Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Арсенал" заинтересован полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым, сообщает Football London.

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По информации источника, вопреки напряженным отношениям между "Шахтером" и "Арсеналом", "канониры" все равно рассматривают усиление в виде Георгия Судакова. Отмечается, что за 21-летним украинцем следит не только "Арсенал", но и "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл".

Напомним, за этот сезон Судаков провел за "Шахтер" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

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Источник:
Football London
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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C_Ballack (Днепр)
24.03.2024 в 14:33
После Мудрыка надо быть полным л.охом чтоб иметь дела с наперсточниками из шахтера
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Комментарии 1
C_Ballack (Днепр)
24.03.2024 в 14:33
После Мудрыка надо быть полным л.охом чтоб иметь дела с наперсточниками из шахтера
Ответить
0
0

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