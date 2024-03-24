Если не Мудрик, тогда Судаков. Арсенал заинтересован в полузащитнике Шахтера

"Арсенал" заинтересован полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым, сообщает Football London.

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По информации источника, вопреки напряженным отношениям между "Шахтером" и "Арсеналом", "канониры" все равно рассматривают усиление в виде Георгия Судакова. Отмечается, что за 21-летним украинцем следит не только "Арсенал", но и "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл".

Напомним, за этот сезон Судаков провел за "Шахтер" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.