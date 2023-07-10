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Джеко не сыграл против Зенита – в Фенербахче объяснили отсутствие боснийца
Форвард провел игру на лавке запасных
Фото: fenerbahce.org
Нападающий "Фенербахче" Эдин Джеко не сыграл в матче против "Зенита" (0:0, 3:4 по пенальти) на мини-турнире в России. Новичок команды просидел всю игру на скамейке запасных.
Главный тренер "канареек" Исмаил Картал объяснил, почему он не выпустил боснийца.
"Мы сейчас соревнуемся со временем. Скоро играть квалификацию в европейской кампании. Прошлый сезон получился длинным – землетрясение, выборы. Поэтому мы дали чуть больше времени игрокам на отдых.
Считаю, что сейчас мы идем шаг за шагом. Наращиваем интенсивность. Сейчас важно избежать новых травм, в том числе поэтому сегодня не играл Джеко", — цитирует Картала Tribuna со ссылкой на Чемпионат.
Ранее сообщалось, что Джеко выступал против поездки "Фенербахче" в Россию. Осенью 2022 года капитан сборной Боснии и Герцеговины отказался от товарищеского матча с РФ.
Напомним, "Фенербахче" предстоит еще сыграть с "Нефтчи" и "Црвеной Звездой".
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