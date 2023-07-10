  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Джеко не сыграл против Зенита – в Фенербахче объяснили отсутствие боснийца
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеко не сыграл против Зенита – в Фенербахче объяснили отсутствие боснийца

Турция
(2 голосов)

Форвард провел игру на лавке запасных

Джеко не сыграл против Зенита – в Фенербахче объяснили отсутствие боснийца

Фото: fenerbahce.org

Новина українською

Нападающий "Фенербахче" Эдин Джеко не сыграл в матче против "Зенита" (0:0, 3:4 по пенальти) на мини-турнире в России. Новичок команды просидел всю игру на скамейке запасных.

Главный тренер "канареек" Исмаил Картал объяснил, почему он не выпустил боснийца.

"Мы сейчас соревнуемся со временем. Скоро играть квалификацию в европейской кампании. Прошлый сезон получился длинным – землетрясение, выборы. Поэтому мы дали чуть больше времени игрокам на отдых.

Считаю, что сейчас мы идем шаг за шагом. Наращиваем интенсивность. Сейчас важно избежать новых травм, в том числе поэтому сегодня не играл Джеко", — цитирует Картала Tribuna со ссылкой на Чемпионат.

Ранее сообщалось, что Джеко выступал против поездки "Фенербахче" в Россию. Осенью 2022 года капитан сборной Боснии и Герцеговины отказался от товарищеского матча с РФ.

Напомним, "Фенербахче" предстоит еще сыграть с "Нефтчи" и "Црвеной Звездой".

Читайте такжеУАФ осудила решение трех европейских клубов поехать на турнир в Россию
По теме
yellow-arrow
Галатасарай выкупит контракт Икарди
yellow-arrow
Фенербахче вместе с Джеко отправился на турнир в Россию. Динамо раскритиковало турецкий клуб
yellow-arrow
Галатасарай ведет переговоры с ПСЖ на счет трех игроков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдин Джеко Зенит (Санкт-Петербург) война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде