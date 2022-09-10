Эдин Джеко: Я против проведения матча россия – Босния и Герцеговина

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины высказался на счет того, что его национальная команда проведет поединок против сборной россии:

“Я против проведения этого матча. Я всегда выступаю только за мир. Ассоциация знает мое мнение. К сожалению, я не тот, кто принимает решение о том, с кем будет играть Босния и Герцеговина, но у меня есть четкая позиция, не включающая участия в этой игре, пока страдают невинные люди. Я солидарен с народом Украины в это сложное время для них”, - сказал Джеко.

Отметим, что ранее Пьянич и мэр Сараево выступили с подобным заявлением. Этот поединок запланирован в Санкт-Петербурге на 19 ноября.

Кроме этого, напомним, что Джеко является капитаном своей сборной, рекордсменом по количеству голов и проведенных матчей. В общей сложности на его счету 63 забитых мяча в 124 поединках.