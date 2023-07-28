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Официально: Икарди перешел в Галатасарай на постоянной основе
Турецкий клуб заплатил 10 миллионов евро
Фото: twitter.com/GalatasaraySK
"ПСЖ" объявил о продаже Мауро Икарди. "Галатасарай" решил выкупить контракт 30-летнего аргентинца и заплатил 10 миллионов евро.
3 года назад "ПСЖ" заплатил за нападающего 50 миллионов евро. Ещё 8 миллионов были прописанны в виде бонусов.
Соглашение с турками будет рассчитано на 3 года. Год Иакрди уже провел в "Галатасарае" на правах аренды.
За сезон Мауро провел за "Галатасарай" 26 матчей, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач. Трансферная стоимость аргентинца – 19 миллионов евро.
◉ Contract until June 2026.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023
◉ €10m fee to Paris Saint-Germain.
◉ Deal now signed between all parties.
Mauro Icardi to Galatasaray, completed three weeks ago and now sealed ????????
Wilfried Zaha will also sign his three year deal at Gala soon. pic.twitter.com/qXXPhqmXqD
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