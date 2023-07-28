Официально: Икарди перешел в Галатасарай на постоянной основе

"ПСЖ" объявил о продаже Мауро Икарди. "Галатасарай" решил выкупить контракт 30-летнего аргентинца и заплатил 10 миллионов евро.

3 года назад "ПСЖ" заплатил за нападающего 50 миллионов евро. Ещё 8 миллионов были прописанны в виде бонусов.

Соглашение с турками будет рассчитано на 3 года. Год Иакрди уже провел в "Галатасарае" на правах аренды.

За сезон Мауро провел за "Галатасарай" 26 матчей, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач. Трансферная стоимость аргентинца – 19 миллионов евро.