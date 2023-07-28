  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Официально: Икарди перешел в Галатасарай на постоянной основе
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Икарди перешел в Галатасарай на постоянной основе

Турция
Обновлено
(1 голосов)

Турецкий клуб заплатил 10 миллионов евро

Официально: Икарди перешел в Галатасарай на постоянной основе

Фото: twitter.com/GalatasaraySK

Новина українською

"ПСЖ" объявил о продаже Мауро Икарди. "Галатасарай" решил выкупить контракт 30-летнего аргентинца и заплатил 10 миллионов евро.

3 года назад "ПСЖ" заплатил за нападающего 50 миллионов евро. Ещё 8 миллионов были прописанны в виде бонусов.

Соглашение с турками будет рассчитано на 3 года. Год Иакрди уже провел в "Галатасарае" на правах аренды.

За сезон Мауро провел за "Галатасарай" 26 матчей, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач. Трансферная стоимость аргентинца – 19 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Источник: Тете разорвал контракт с Шахтером и провел переговоры с Фенербахче
yellow-arrow
Нереализованный потенциал: Заа перешел в Галатасарай
yellow-arrow
Источник: Вилфрид Заха - игрок Галатасарая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мауро Икарди Галатасарай (Стамбул) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
psg.fr

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Esfero (Львів)
28.07.2023 в 23:53
Хто такий Ікрамі і чому за нього заплатили 100 млн?
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде