Шапаренко может оказаться в турецкой Суперлиге

Турецкий "Трабзонспор" интересуется полузащитником "Динамо" Николаем Шапаренко. У клуба есть проблемы в центре поля, поэтому планирует усилить среднюю линию до закрытия трансферного окна. Время есть до 15-го сентября.

По данным издания Sporx, киевский клуб может одобрить трансфер 24-летнего футболиста, если турки предложат желаемую компенсацию. При этом точная сумма не указывается.

Напомним, что недавно Шапаренко получил травму и покинул расположение сборной Украины.