Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шапаренко может оказаться в турецкой Суперлиге
Полузащитником "Динамо" интересуется "Трабзонспор"
Фото: ФК Динамо Київ
Турецкий "Трабзонспор" интересуется полузащитником "Динамо" Николаем Шапаренко. У клуба есть проблемы в центре поля, поэтому планирует усилить среднюю линию до закрытия трансферного окна. Время есть до 15-го сентября.
По данным издания Sporx, киевский клуб может одобрить трансфер 24-летнего футболиста, если турки предложат желаемую компенсацию. При этом точная сумма не указывается.
Напомним, что недавно Шапаренко получил травму и покинул расположение сборной Украины.
Популярное сейчас
- Украина - Англия: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
- Hey Jude! Как Беллингем в 20 лет становится новым королем Мадрида
- Петраков: Турция превосходит нас в разы, но мы играли на результат
- Трансфер вингера Арсенала в Бешикташ на грани срыва
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО