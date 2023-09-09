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Шапаренко может оказаться в турецкой Суперлиге

Турция
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Полузащитником "Динамо" интересуется "Трабзонспор"

Шапаренко может оказаться в турецкой Суперлиге

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" интересуется полузащитником "Динамо" Николаем Шапаренко. У клуба есть проблемы в центре поля, поэтому планирует усилить среднюю линию до закрытия трансферного окна. Время есть до 15-го сентября.

По данным издания Sporx, киевский клуб может одобрить трансфер 24-летнего футболиста, если турки предложат желаемую компенсацию. При этом точная сумма не указывается.

Напомним, что недавно Шапаренко получил травму и покинул расположение сборной Украины.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Sport1

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