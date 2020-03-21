Испания - Нидерланды. Смотреть видеотрансляцию матча ЧМ-2014

Сегодня ФИФА покажет первый матч в рамках акции #WorldCupAtHome. Начиная с 16:00 на официальном канале FIFATV транслируется игра между сборными Испании и Нидерландов на ЧМ-2014.

Этот поединок состоялся на групповом этапе и завершился самым неожиданным результатом. Чемпион мира был разбит "оранье" со счетом 1:5.

Бразилия, Салвадор, "Арена Фонте Нова", 48173 зрителя

Чемпионат мира-2014. Группа B, первый тур.

Испания - Нидерланды 1:5

Голы: Хави Алонсо 27 (пен) - ван Перси 44, Роббен 53, де Врей 65, ван Перси 72, Роббен 80

Испания: Касильяс - Аспиликуэта, Пике, Рамос, Альба - Хави, Бускетс, Хави Алонсо (Педро 62) - Давид Сильва (Сеск 78), Диего Коста (Торрес 62), Иньеста

Нидерланды: Силлессен - Мартинс Инди, Влаар, де Врей (Велтман 77) - Блинд, Найджел де Йонг, де Гузман (Вейналдум 62), Янмат - Снейдер - Роббен (Ленс 79), ван Перси

Предупреждения: Касильяс 65 - де Гузман 25, де Врей 41, ван Перси 66