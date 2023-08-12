Австралия в очень драматическом матче впервые в истории вышла в полуфинал женского ЧМ
Удалось победить Францию в серии пенальти
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Матч женского Чемпионата мира продолжается. После того, как Испания и Швеция пробились в полуфинал, это сделала и хозяйка турнира – Австралия.
Четвертьфинальный поединок против Франции показался очень драматичным. За 120 минут встречи обе команды нанесли 37 ударов на двоих, но забить не смогли. Все перешло в серию пенальти.
Голкиперша Австралии Маккензи Арнольд парировала два выстрела соперниц и сама пошла выполнять решающий удар. Однако забить не смогла – попала в штангу.
В конце концов обе команды пробили по 10 раз из точки. Австралия победила в серии пенальти со счётом 7:6 и впервые в истории прошла в полуфинал ЧМ. Там она встретится с победителем пары Англия – Колумбия.
Чемпионат мира среди женщин 2023
Четвертьфинал
"Санкорп Стедиум" (Бризбен)
49 461 зрителей
Австралия – Франция 0:0 (7:6 после с. п.)
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