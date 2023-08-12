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Австралия в очень драматическом матче впервые в истории вышла в полуфинал женского ЧМ

Женский футбол
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Удалось победить Францию в серии пенальти

Австралия в очень драматическом матче впервые в истории вышла в полуфинал женского ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч женского Чемпионата мира продолжается. После того, как Испания и Швеция пробились в полуфинал, это сделала и хозяйка турнира – Австралия.

Четвертьфинальный поединок против Франции показался очень драматичным. За 120 минут встречи обе команды нанесли 37 ударов на двоих, но забить не смогли. Все перешло в серию пенальти.

Голкиперша Австралии Маккензи Арнольд парировала два выстрела соперниц и сама пошла выполнять решающий удар. Однако забить не смогла – попала в штангу.

В конце концов обе команды пробили по 10 раз из точки. Австралия победила в серии пенальти со счётом 7:6 и впервые в истории прошла в полуфинал ЧМ. Там она встретится с победителем пары Англия – Колумбия.

Чемпионат мира среди женщин 2023

Четвертьфинал

"Санкорп Стедиум" (Бризбен)

49 461 зрителей

Австралия – Франция 0:0 (7:6 после с. п.)

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В статье: Австралия Франция женский чемпионат мира
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