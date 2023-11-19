Женское Эль-Классико. Барселона побеждает Реал во всех матчах
До мужского дерби пока очень далеко
Фото: twitter.com
Сегодня состоялся очередной матч между женскими командами "Барселоны" и "Реала". В рамках чемпионата "сине-гранатовые" разгромили соперниц 5:0.
Однако, это не случайность. Девушки "Барселоны" пока никогда не проигрывали мадридцам. Более того, чуть ли не в каждом дерби можно увидеть разгром "сливочных". В 14-и играх - 14 побед "Барселоны" с разницей мячей 57-7.
Интересно наступят ли времена, когда женское Эль-классико будет похоже на легендарное мужское.
Сейчас в испанском женском чемпионате (Лиге Ф) "Барселона" идет на первом месте с 27-а очками. "Реал" сейчас на второй строчке с 21-м баллом. Следующий очный поединок запланирован на 2024 год.
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