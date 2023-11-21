Женская сборная Украины объявила заявку на заключительные матчи Лиги наций

В начале декабря национальная женская сборная Украины сыграет свои заключительные поединки группового этапа дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА. Сине-желтые выступают в группе В3, где соревнуются с командами Польши, Сербии и Греции.

Поединок 5-го тура Украина - Польша состоится 1 декабря на стадионе "Сталь" в г. Сталева Воля. Начало - в 19:00 по Киеву. Матч 6-го тура Сербия - Украина пройдет 5 декабря в сербском городе Стара-Пазова на центральном стадионе футбольной базы национальных сборных (Stadion Sports Center of FA of Serbia). Старт игры - 20.00 по Киеву.

Исполняющий обязанности главного тренера сине-желтых Владимир Пятенко объявил список из 23 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в двух матчах.

Команда соберется вечером 25 ноября во Львове, сразу после завершения финального матча Кубка Украины. На следующий день делегация отправится в польский Жешув где и состоится учбео-тренировочный сбор.

Состав национальной женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон ("Ворскла" Полтава), Дарья Келюшик ("Кривбасс" Кривой Рог), Екатерина Боклач ("Марсель", Франция),

Защитники: Екатерина Корсун ("Ворскла" Полтава), Яна Котик ("Ворскла" Полтава), Ирина Подольская ("Ворскла" Полтава), Ольга Басанская ("Кривбасс" Кривой Рог), Любовь Шматко ("Галатасарай", Турция), Яна Деркач ("Фомгет", Турция),

Полузащитники: Ирина Майбородина ("Колос" Ковалевка), Надежда Кунина ("Колос" Ковалевка), Анна Петрик ("Ворскла" Полтава), Николь Козлова ("Ворскла" Полтава), Вероника Андрухив ("Ворскла" Полтава), Виктория Гирин ("Ладомир" Владимир), Даяна Семкив ("Кривбасс" Кривой Рог), Тамила Химич ("Жилстрой-1" Харьков), Натия Панцулая ("Жилстрой-1" Харьков), Дарья Апанащенко ("Жилстрой-1" Харьков),

Нападающие: Яна Калинина ("Ворскла" Полтава), Роксолана Кравчук ("Ворскла" Полтава), Ольга Овдийчук ("Фомгет", Турция), Инна Глущенко ("Ница", Франция).