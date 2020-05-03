  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЧМ-2006
  3. Матерацци: Зидан сказал, что после финала отдаст мне футболку, но я ответил, что предпочту его сестру
В тренде

Матерацци: Зидан сказал, что после финала отдаст мне футболку, но я ответил, что предпочту его сестру

ЧМ-2006
(1 голосов)

Итальянец рассказал о деталях легендарной стычки в финале мундиаля

Матерацци: Зидан сказал, что после финала отдаст мне футболку, но я ответил, что предпочту его сестру
Новина українською

Экс-защитник национальной сборной Италии Марко Матерацци вспомнил эпизод с капитаном французской сборной Зинедином Зиданом в финальном матче чемпионата мира 2006-го года.

"Удар Зидана? Я не ожидал этого. Мне повезло, что этот эпизод застал меня врасплох, потому что если бы я ожидал чего-то подобного и готовился бы к этому, то, уверен, в итоге удалили бы нас обоих.

Мы несколько раз сталкивались в штрафной. Он забил гол в первом тайме, и тренер Марчелло Липпи попросил меня опекать его. После первой нашей стычки я попросил прощения, но он плохо отреагировал.

После нашей третьей стычки я рассердился, а он сказал, что после матча отдаст мне свою футболку. Я ответил, что предпочту его сестру, а не футболку", – рассказал Марко Матерацци.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан ЧМ-2006 Марко Матерацци
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
As
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Justise (Львів)
03.05.2020 в 16:38
Ось і крапка в цій історії....
Ответить
0
0
E.M.O.S.H. (Харьков)
03.05.2020 в 17:33
Как точка? Что ответила сестра...?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...