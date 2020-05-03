Матерацци: Зидан сказал, что после финала отдаст мне футболку, но я ответил, что предпочту его сестру

Экс-защитник национальной сборной Италии Марко Матерацци вспомнил эпизод с капитаном французской сборной Зинедином Зиданом в финальном матче чемпионата мира 2006-го года.

"Удар Зидана? Я не ожидал этого. Мне повезло, что этот эпизод застал меня врасплох, потому что если бы я ожидал чего-то подобного и готовился бы к этому, то, уверен, в итоге удалили бы нас обоих.

Мы несколько раз сталкивались в штрафной. Он забил гол в первом тайме, и тренер Марчелло Липпи попросил меня опекать его. После первой нашей стычки я попросил прощения, но он плохо отреагировал.

После нашей третьей стычки я рассердился, а он сказал, что после матча отдаст мне свою футболку. Я ответил, что предпочту его сестру, а не футболку", – рассказал Марко Матерацци.