Франция - Босния и Герцеговина. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ на 1.09.2021

Квалификация ЧМ-2022. Группа D. 4-й тур

1 сентября. Страсбург. "Стад де ля Мено"

Франция 21:45 Босния и Герцеговина

Арбитр: Сандро Шафер (Швейцария)

Трансляция: Футбол 2

В группе сборной Украины возобновляется борьба за выход на чемпионат мира в Катаре. Для французов этот тур будет уже четвертым, для босняков - третьим. Одни в этом отборе еще не проигрывали, другие - еще не побеждали. Что может быть красноречивее?

В таких случаях говорят, мол, матч слона и моськи, и лишь уважение к фигурам Эдина Джеко и Миралема Пьянича не позволяет написать такую пошлость. Все же, в лучшие годы оба были невероятны. Увы, новое поколение у босняков так и не подоспело им на смену.

Франция

Франция все еще чемпион мира, но после неудачи на Евро ее репутация несколько подмочена. Вылет от Швейцарии в 1/8 финала - это не то, чего ждали на родине от самого звездного созыва со времен Зидана, Анри и Виейра.

На Евро французы показали, что разучились элитно обороняться; их атакующее трио полагается чаще на себя, чем на партнеров. В особенности это касается Килиана Мбаппе, который в погоне за славой и индивидуальным признанием забыл про здравый смысл. Парень прямо на Евро начал штрафные исполнять, чего раньше никогда не делал. Это не командный подход.

1er soir du rassemblement = "bizutage" musical pour les 4 nouveaux du groupe ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/An8ksTiCTL — Equipe de France (@equipedefrance) August 30, 2021

Успех Франции в дальнейшем будет зависеть от того, сумел ли Дешам объяснить Мбаппе и остальным их ошибки. Тренер он авторитетный, да и атмосфера в команде вроде на уровне. Ну а Боснию французы должны побеждать с закрытыми глазами, это не обсуждается. У балканцев просто нечего противопоставить индивидуальному классу Погба, Бензема и Мбаппе, которые вдобавок пребывают в топовой форме.

Босния и Герцеговина

Болгарскому тренеру Ивайло Петеву не позавидуешь: он принял команду, когда ее уже вовсю тянуло на дно, и все еще не добыл с ней ни единой победы. Последний успех сборной Боснии и Герцеговины датирован ноябрем 2019-го - тогда она победила в отборе на Евро Лихтенштейн (3:0). С тех пор - 5 ничьих и 9 поражений.

У босняков полный провал в нападении. Джеко, вроде, есть, но его некому обслуживать. В итоге в 5 из 6 последних матчей команда уходила с поля без забитого гола. Ладно, Дания (0:2), но Босния не сумела поразить ворота Коста-Рики (0:0) и Черногории (0:0).

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Если Франция в матче против балканцев может полагаться на все линии и все тактики, то у команды Петева шанс всего один: запереться в собственной штрафной и молиться, чтоб у всех звезд "Ле Бле" в одночасье оказался сбитым прицел. Оборона у босняков сносная и, если очень крупно повезет… Хотя нет, не верим.

Франция - Босния и Герцеговина: статистика личных встреч

Команды встречались в прошлом марте, и тогда французы. даже показав свой худший футбол в 2021 году, нашли момент и забили - со второго этажа отличился Гризманн (1:0).

Если копнуть поглубже, то были еще встречи в отборе к Евро-2012 - тот самый период, когда Босния была на пике своих возможностей, - и тогда французы однажды победили (2:0) и однажды сыграли вничью (1:1). За босняков тогда забил, разумеется, Джеко.

Франция - Босния и Герцеговина: последние матчи команд

Последние матчи Франции

Последние матчи Боснии и Герцеговины

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Франции потерь вагон, но состав такой богатый на таланты, что их легко не заметить. Так, из-за травм не сыграют Нголо Канте, Адриен Рабьо, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес и Дайо Упамекано. Нету в заявке на сентябрьские матчи и привычного Оливье Жиру - он пока не в форме.

У Боснии из заметных потерь защитник "Штурма" Юсуф Газибегович - у него какая-то инфекция.

Франция: Льорис - Кунде, Варан, Кимпембе, Динь - Погба, Толиссо - Коман, Гризманн, Мбаппе - Бензема

Босния: Шехич - Ахмедходжич, Хаджикадунич, Саничанин - Ципетич, Пьянич, Цимирот, Гояк, Колашинац - Джеко, Крунич

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Франция - Босния и Герцеговина: ставки и коэффициенты

Франция - Босния и Герцеговина: прогноз от UA-Football

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