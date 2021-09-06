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Германия - Армения 6:0. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Смотреть видео обзор матча Германия - Армения, отбор к ЧМ-2022, 5 сентября 2021

Германия - Армения 6:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Германия - Армения в рамках отбора к ЧМ-2022. Перед игрой Армения лидировала в группе J, но Бундестим продемонстрировала весь свой высокий потенциал, который попытается раскрыть Ханси Флик. По крайней мере, в этом матче новому тренеру это удалось - шесть безответных мячей и полное доминирование.

Квалификация к ЧМ-2022, Европа. Группа J, пятый тур
5 сентября. Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"
Германия - Армения 6:0
Голы: Гнабри (6, 15), Ройс (35), Вернер (45), Хофманн (52), Адейми (90)

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В статье: Германия Армения отбор к ЧМ-2022
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