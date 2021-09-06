Германия - Армения 6:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Германия - Армения в рамках отбора к ЧМ-2022. Перед игрой Армения лидировала в группе J, но Бундестим продемонстрировала весь свой высокий потенциал, который попытается раскрыть Ханси Флик. По крайней мере, в этом матче новому тренеру это удалось - шесть безответных мячей и полное доминирование.

Квалификация к ЧМ-2022, Европа. Группа J, пятый тур

5 сентября. Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

Германия - Армения 6:0

Голы: Гнабри (6, 15), Ройс (35), Вернер (45), Хофманн (52), Адейми (90)