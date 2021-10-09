Опередили Украину в группе. Босния на выезде уверенно разобралась с Казахстаном

Пока Александр Петраков давал последние установки своим игрокам перед игрой с финнами, на поле "Астана Арены" вышли два других преследователя "сине-желтых" - Казахстан и Босния и Герцеговина. Обе команды имели свои шансы занять второе место в группе D, которое позволило бы им побороться за выход на Мундиаль. Однако, при всем уважении к хозяевам, куда больше нас сегодня интересовали боснийцы. Они и посильнее будут, да и нашим с ними играть еще дважды.

Учитывая важность матча в Нур-Султане, начало получилось достаточно закрытым. Футболисты понимали, что пропущенный гол серьезно ударит по их шансам на победу, а потому прежде всего играли надежно, а все остальное оставили на потом. Казахи подходили к матчу в статусе андердога, но первые минут 10, а то и 15, выдались равными. И скучными. Однако чем дальше тайм шел к своей середине, тем все серьезнее и серьезнее ощущалось давление "золотых лилий", которые по итогу вышли вперед. Гол - банальность в английском стиле. Проход по флангу Стевановича, навес в штрафную, удар головой от Превляка. Все. Вопросы остались к киперу казахов, который сделал шаг из ворот, после чего застыл в полупозиции - ни на мяч не вышел, ни на ленточке не остался.

Нельзя сказать, что боснийцы были на голову сильнее соперника, но они смотрелись более целостно. А потому к счету первого тайма претензий быть не может, особенно в свете того, что сразу после перерыва Джеко обязан был удваивать преимущество гостей. Однако капитан не забил с линии штрафной после передачи все того же Стевановича. Спустя секунду боковой арбитр поднял флажок.

Игра шла неспешно, казахи пытались придумать что-то у ворот соперника, в то время, как гости создавали. Создавали и прощали. Сначала Цимирота вывели на ударную позицию, но с 11 метров он умудрился запустить сферу на трибуны. Спустя минуту Покатилов парировал хороший выстрел Джеко. Но все это не могло продолжаться вечно. Снова Стеванович подает справа, снова сфера доходит до одинокого Превляка, который одним касанием остановил, вторым - забил. 0:2.

Второй гол окончательно снял вопрос о победителе. Казахстан попытался огрызнуться, но сделано это было скорее для галочки. Боснийцы же могли забивать еще, еще и еще. Только один Джеко в течение минуты сначала угодил в перекладину, а после углового пробил в штангу. Учитывая, что при равенстве очков в группе считается разница голов, Украине было важно, чтобы "сине-желтые" гости сегодня забили как можно меньше.

Уверенная победа со счетом 2:0 помогает Боснии подняться сразу на второе место в группе. Пока что, временно, но шансы побороться за стыковые матчи у команды Петева весьма и весьма приличные. Казахстан? Они старались, держались, но все равно, с огромной долей вероятности, будут последними в группе. Тут без сенсаций.

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D

9 октября, Нур-Султан, стадион "Астана Арена"

Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2

Гол: Превляк 25, Превляк 66

Казахстан: Покатилов - Быстров, Логвиненко, Малый, Алип, Вороговский - Куат, Жуков (Омиртаев 61), Шомко - Зайнутдинов, Щеткин (Жыксылыков 61)

Босния и Герцеговина: Шехич - Ахмедходжич, Ковачевич, Чивич - Стеванович, Цимирот, Хаджиахметович, Гояк, Колашинац - Джеко, Превляк

Предупреждения: Логвиненко 42, Шомко 45+1 - Гояк 83