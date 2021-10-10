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Под наблюдением Монзуль. Андорра - Англия 0:5. Обзор матча, видео голов
Андорра - Англия ⋉ 0:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.10.2021 ⋇ Отбор на ЧМ-2022 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этот матч отбора к ЧМ-2022 прошел без интриги – Англия на две-три головы сильнее Албании. Не тот случай, когда можно было ожидать сенсацию, но интересно было следить за поединком, учитывая персону арбитра в поле. Там работала Украинка Екатерина Монзуль.
Пенальти, пять голов, пять желтых карточек. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча квалификации ЧМ-2022.
Андорра, “Эстади Насьональ”
Андорра – Англия 0:5
Голы: Чилуэлл 17, Сака 40, Абрахам 59, Уорд-Проуз 79, Грилиш 86
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