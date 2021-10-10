Под наблюдением Монзуль. Андорра - Англия 0:5. Обзор матча, видео голов

Этот матч отбора к ЧМ-2022 прошел без интриги – Англия на две-три головы сильнее Албании. Не тот случай, когда можно было ожидать сенсацию, но интересно было следить за поединком, учитывая персону арбитра в поле. Там работала Украинка Екатерина Монзуль.

Пенальти, пять голов, пять желтых карточек. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча квалификации ЧМ-2022.

Андорра, “Эстади Насьональ”

Андорра – Англия 0:5

Голы: Чилуэлл 17, Сака 40, Абрахам 59, Уорд-Проуз 79, Грилиш 86