Суарес и Кавани бессильны против Месси. Обзор матчей отбора к ЧМ в Южной Америке

Отбор к ЧМ-2022. Южная Америка. 11-й тур

Аргентина - Уругвай 3:0

Буэнос-Айрес. Стадион "Антонио Веспучио Либерти - Монументал"

Арбитр Роберто Тобар (Чили)

Голы: Месси (38), де Пол (44), Лаутаро Мартинес (62)

Аргентина: Мартинес - Тальяфико, Отаменди (Медина 81), Ромеро, Молина - Де Пол (Ди Мария 65), Паредес (Паласиос 75) - Гонсалес (Альварес 75), Месси, Ло Келсо - Л. Мартинес (Х.Корреа 65)

Уругвай: Муслера - Нандес (Торрейра 63), Коатес, Годин, Араухо (Гонсалес 73), Вина (Пикерес 63) - Родригес (Нуньес 46), Весино, Вальверде, Де Ла Крус (Кавани 46) - Суарес

Противостояние этих сборных является наиболее древним в Южной Америке и одним из самых яростных. Но на этот раз гости оказались полностью неконкурентоспособными. Аргентина почти не вела тотальных атак, ей хватало в наступательных действиях Нико Гонсалеса, Ло Челсо, Лаутаро Мартинеса, Де Пола и, конечно же, Месси. Эта пятерка так крутила соперника, что тот ничего не успевал и часто терялся у своих ворот.

Первый гол в исполнении Лео Месси был несколько курьезным - уроженец Росарио сделал пас на забегание Нико Гонсалесу, тот опередил соперника и махнул ногой мимо мяча, чем дезориентировал Муслеру. Передача же была с подкруткой и поэтому она закончилась голом, ведь после вратаря уже никто не мог ничего поделать.

В первые полчаса игра выглядела колоритно - аргентинцы много били по воротам (более десяти раз), имели 74 процента владения мячом, а Уругвай достаточно спокойно стоял под этим давлением и даже отвечал.

А вот потом гости перестали держать удар и были нокаутированы голами Месси и Де Пола. Кстати, последнего стоит назвать лучшим игроком матча.

После перерыва же Аргентина спокойно вела игру, меньше стала владеть инициативой. Выход Дарвина Нуньеса и Эдинсона Кавани ничем не улучшил действия Уругвая и поэтому разгромное поражение для него совершенно заслуженный результат.

"Болельщики возвращаются на трибуны и нам становится значительно легче играть, чем до этого. Они вдохновляют демонстрировать хороший футбол. Сейчас в сборной есть все - хорошая игра, хорошая позиция в турнирной таблице и эмоциональный контакт с болельщиками. Я хочу, чтобы так было и впредь", - сказал Месси после завершения игры.

Наставник Уругвая Оскар Вашингтон Табарес, конечно, был совсем в другом настроении: "У нас нет столько сильных футболистов, как у Аргентины. Потеря де Арраскаеты и Бентанкура больно сказалась на игре, это ключевые футболисты полузащиты. Но это не отменяет всех наших неудач. План на игру был провален. Теперь нужно отбросить весь негатив, заткнуть рот и готовиться к матчу против Бразилии. Единственное, что может нас оправдать, то это результат. Аргентина сейчас находится в кульминационной точке своего прогресса. Это следствие многолетней работы, что и позволило ей победить на Копа Америка. Эта команда лучше разрывает защиту соперника".

Боливия - Перу 1:0

Ла Пас. Стадион "Эрнандо Силес"

Арбитр: Гильермо Герреро (Эквадор)

Гол: Рамиро Вака (83)

Удаление: Энри Вака (75)

Все главные участники этого матча были высокогорные. И хозяева, и гости, и бригада арбитров.

Победа стала для Боливии первой за 13 лет над этим соперником. Зеленым действительно удалось провести хороший матч и превзойти более квалифицированного соперника. Две замены у хозяев дали диаметрально противоположные последствия, хотя вышли футболисты с одинаковыми фамилиями. Энри Вака получил прямую красную, а вот Рамиро забил, проведя на поле одну минуту. Удар лидера атак и капитана Боливии экс-дончанина Марсело Морено был заблокирован (вскоре до того он попал в штангу), а вот на добивании умело сыграл 22-летний Рамиро Вака.

Венесуэла - Эквадор 2:1

Каракас. Стадион "Олимпико де ла Универсидад Сентрал де Венесуэла"

Арбитр: Андрес Кунья (Уругвай)

Голы: Мачисте (45+ ), Бежо (64) - Эннер Валенсия (37, пенальти)

После серии из пяти подряд поражений в официальных матчах (квалификация чемпионата мира 2022 и Копа Америка) и десяти игр без побед, наконец порадовались аутсайдеры из Венесуэлы.

Гости забили первыми после удара с одиннадцати метров Эннера Валенсии. Интересно, что в момент фола против Мены была еще и игра рукой, поэтому не назначить пенальти было трудно.

Под аккомпанемент незатухающего дождя "Эль Три" пошли вперед и достигли своего. Локомотивом атак хозяев был Адальберто Пеньяранда, а вот героем встречи стал Эдуард "Фредди Турбина" Бежо. В его активе пас на Дарвина Мачисте и удивительный дальний удар со штрафного, который принес победу.

Колумбия - Бразилия 0:0

Барранкилья. Стадион "Метрополитано Роберто Мелендес"

Арбитр: Патрис Лустау (Аргентина)

Колумбия: Оспина - Мохика, Куэста, Мина, Медина - Диас, Барриос, Лерма (Урибе 53), Мартинес (Борре 53) - Кинтеро (Синистерра 74), Фалькао (Сапата 74)

Бразилия: Алиссон - Данило, Маркиньос, Милитао (Силва 72), Алекс Сандро - Фред, Фабиньо, Пакета - Габриэль Жезус (Антони 71), Барбоза (Рафинья 61), Неймар

От матча настолько авторитетных соперников ожидали гораздо больше интриги и зрелищности, чем в итоге получилось.

Все по-настоящему интересное, если не моменты с положениями вне игры, помещаются в пять пунктов.

7-я минута. Хороший удар Неймара и сейв Оспині. Напомню, Неймар пропустил предыдущий матч из-за перебора желтых карточек.

13-я минута. Бразилия солидно проводила первую половину и постоянно перехватывала мяч у хозяев. Очередной перехвата и контр выпад привели к тому, что Неймар классно отдал на Лукаса Пакету, который выскочил на вратаря соперника. Останавливать мяч он не мог, поэтому должен был бить в прыжке - мимо цели.

71-я минута. Игра изменилась и Колумбия стала достаточно активной, нанося много ударов. Однако по-настоящему опасным из них вышел только один. Кинтеро со всей силы пробил издали и Аллисон не без проблем парировал.

77-я минута. Теперь уже Рафинья, тот что с "Лидса", пробил из пределов штрафной площади. Оспина взял.

84-я минута. Рафинья, находясь на правом фланге, отдал диагональный пас метров на 30 вперед. Антони опередил всех защитников и пробил почти с линии вратарской. Оспина, без сомнения лучший игрок встречи, совершил свой лучший сейв в тот день.

Так прервалась девятиматчевая победная серия "Селесао". Болельщики же Колумбии тоже неудовлетворены, после двух нульовок подряд их команда на пятом месте.

Чили - Парагвай 2:0

Сантьяго. Стадион "Сан Калос где Апокиндо

Арбитр: Нестор вопросам (Аргентина)

Голы: Бреретон (69), Исла (72)

Удалены: Арангис (74) - Алдер (89)

Турнирное положение