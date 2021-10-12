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Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Группа F. Дания выиграла восьмую игру кряду, трудности Шотландии на Фарерах

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Команда Каспера Юльманна не знает преград

Группа F. Дания выиграла восьмую игру кряду, трудности Шотландии на Фарерах

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Отбор к ЧМ-2022. Европа

Группа F, восьмой тур

Паркен - Копенгаген

Дания – Австрия 1:0

Гол: Меле (53)

Турнер - Беэр-Шева

Израиль – Молдова 2:1

Голы: Захави (28), Даббур (49) – Николаеску 90+5

Торсведлюр - Торсхавн

Фарерские острова – Шотландия 0:1

Гол: Дайкс (86)

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В статье: Австрия Дания Израиль Шотландия
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