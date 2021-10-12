Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Группа F. Дания выиграла восьмую игру кряду, трудности Шотландии на Фарерах
Команда Каспера Юльманна не знает преград
Фото: Faisal HQ
Отбор к ЧМ-2022. Европа
Группа F, восьмой тур
Паркен - Копенгаген
Дания – Австрия 1:0
Гол: Меле (53)
Турнер - Беэр-Шева
Израиль – Молдова 2:1
Голы: Захави (28), Даббур (49) – Николаеску 90+5
Торсведлюр - Торсхавн
Фарерские острова – Шотландия 0:1
Гол: Дайкс (86)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина – Босния и Герцеговина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат мира
- Украина - Босния и Герцеговина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2022
- Петраков рассказал о кадровой ситуации в сборной перед матчем с боснийцами
- Форвард Динамо забил сборной Бразилии в матче отбора к ЧМ-2022
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...