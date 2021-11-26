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Жеребьевка плей-офф ЧМ | ОНЛАЙН | С кем сыграет Украина?
Затаим дыхание
В пятницу, 26 ноября, в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка стыковых матчей в европейской зоне к чемпионату мира 2022 года. Для украинского футбола это событие крайне важно, ведь наша национальная сборная узнает свой путь на Мундиаль.
Напомним, что на этот раз соперников у нашей команды будет не один, а сразу два: нужно будет пройти сначала полуфинальный, а затем и финальный этап перед выходом на ЧМ. Более подробно о формате церемонии в ее начале расскажут комментаторы нашей трансляции.
Врывайтесь в наш стрим в 17:55 – за пять минут до начала жеребьевки. Его проведут комментатор Егор Старков, а также аналитики сайта UA-Футбол Роман Синчук и Борис Сорокин.
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