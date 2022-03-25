Отбор на ЧМ-2022. Египет взял реванш у Сенегала, Алжир и Тунис победили на выезде

В Африке правило выездного гола все еще действует, так что Марокко даже благодаря ничьей выбился в фавориты.

Сегодня конголезцев тащил Йоан Висса из "Брентфорда", который сперва забил с рикошетом, а затем совсем немного промазал по дальнему углу в сольном проходе. Марокко, однако, все равно должен был побеждать, но молодая надежда "Атласских львов" Райан Ммае с пенальти зарядил на трибуны а-ля Бекхэм.

Пришлось арабам довольствоваться ничьей, которую в контратаке красивым ударом принес бомбардир "Гента" Тарик Тиссудали.

ДР Конго не играл на чемпионатах мира с 1974 года - и вот она опять на грани провала. Ответный матч, как и остальные в Африке, пройдет 29 марта в Касабланке.

ДР Конго - Марокко - 1:1

Голы: Висса, 12 - Тиссудали, 76

Заняв место президента камерунской федерации футбола Самюэль Это’О посадил в кресло тренера сборной своего бывшего партнера Ригобера Сонга. Пока кажется, что ход себя не оправдал.

Камерун очень много старался, мельтешил, бегал, грузил в штрафную, но все это на редкость бестолково. Даже в тех ситуациях, когда пас на ход выглядел максимально очевидно, игроки принимали плохие решения. Ни следа сыгранности.

Алжир, в свою очередь, отбегал в классической выездной модели - от соперника. В итоге возрастной Ислам Слимани имел два стопроцентных шанса (один забил); еще раз с трех метров по воротам умудрился промазать Аисса Манди.

Если не случится чудо и Камерун за 4 дня вдруг не найдет свою игру, с участником ЧМ в этой паре все ясно.

Камерун - Алжир - 0:1

Гол: Слимани, 40

Ну это вообще цирк, а не матч. Мали в принципе на равных начал встречу против Туниса, а затем против своих начал играть защитник "Стандарда" Муса Сиссако.

Сначала он не глядя отдал сильный пас вратарю, попав в незащищенный ближний угол, а уже через 4 минуты упустил соперника и схватил его руками, заработав красную. Чистое вредительство!

К чести малийцев, они не развалились и даже в меньшинстве Адама Траоре мог сравнивать счет, но его пушечный удар с угла штрафной просвистел чуть мимо дальней штанги. Тунис же так за весь матч и не раскрылся. Зачем? Через 4 дня у него будет такая возможность дома - ежу понятно, там будет совсем другой футбол.

Мали - Тунис - 0:1

Гол: Сиссако, 36 (автогол)

Ремейк финала КАН-2022 прошел в толкотне, борьбе и с явным игровым перевесом Сенегала, которому попросту не повезло.

Египет открыл счет в первой же опасной атаке - Салах пробил в каркас, от которого мяч попал в Сисса и отлетел в ворота. В дальнейшем у "Фараонов" было совсем мало голевых шансов.

Ахмед Мидо в перерыве требовал в твиттере произвести замены, чтобы "команда заиграла футбол", но ни замены, ни разговор с тренером не помогли - второй тайм Египет провел еще слабее первого. Сарр, Мане, Дьеду - все были близки к голу, но в итоге не забил никто. Как часто бывает на Черном континенте, Сенегалу не хватило последнего паса. Его атаки слишком часто напоминали американский, а не классический футбол.

Впрочем, Египет на ЧМ записывать все равно рано. Впереди матч в Дакаре, и если Сенегал так сильно доминировал в Каире, то там будет еще жестче.

Египет - Сенегал - 1:0

Гол: Сисс, 4 (автогол)

Гана далека от своих возможностей 10-15-летней давности, но хотя бы бой фавориту дала.

Ганцы сделали ставку на контроль мяча и держали его под 60% времени. Далеко не всегда это приносило плоды, но, по крайней мере, позволяло сдерживать напор нигерийцев, которые усилиями суперскоростного квартета Саймон - Ихеаначо - Чуквезе - Осимхен неслись вперед при первой же возможности.

Вообще на гол Нигерия наиграла, конечно. И Осимхен был близок, Саймон - тот вообще пробивал в упор. Был также пенальти в конце, который судья сперва назначил, а после просмотра ВАР отменил.

Айю, Гьян и остальная старая гвардия Ганы пыталась отвечать, но, кажется, дома "Суперорлы" таки их дожмут. Хотя в голевое шоу и не верим - скорее, здесь все решит гол, максимум два.

Гана - Нигерия - 0:0