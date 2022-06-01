Шотландия – Украина: матч всей жизни и только первый шаг к Катару. Заряжай на своих!

1 июня, Глазго, 21.45. Шотландия – Украина. Матч, которого мы ждали 7,5 месяцев. С того момента, когда Артем Довбик зафиксировал победу Украины над Боснией и Герцоговиной, и сборная осталась на второй позиции в группе отбора к ЧМ-2022. После жеребьевки мы все счастливо выдохнули, что не получили в соперники Италию, Португалию или Польшу. Шотландия казалась нормальным оппонентом, не топовым, чтобы ажиотаж зашкаливал, но с изюминкой.

С тех пор отношение к этому матчу слишком изменилось. из-за войны в Украине саму игру перенесли, команда Петракова, которая до этого собиралась максимум на неделю, готовилась к поединку полтора месяца, а сам тренер чемпионов мира среди юношей заявил, что "проживет жизнь не зря, если выведет Украину на ЧМ в Катар". Давление огромное, сборники признаются, что получают сотни сообщений о важности победы и настраиваются на один из важнейших матчей в жизни.

К самому матчу Украина подходит в максимально боевой готовности. Из более или менее ощутимых потерь можно говорить разве что о центрбеке "Шахтера" Кривцове, который до сих пор восстанавливается от перелома ноги. Но на этой позиции у Петракова россыпь молодых талантов от Качарабы до Забарного с Сиротой. Если к тому же успеет полностью восстановиться от повреждения полученного в матче с "Эмполи" Дениса Попова, то главная проблема тренера будет собственно в выборе.

Что касается лидеров, то Зинченко, Миколенко, Яремчук, Ярмоленко, Малиновский – все готовятся на 100% своих возможностей. Под вопросом участие в игре Виктора Цыганкова, но восстанавливается он усердно.

Что касается Шотландии, эта страна недавно пережила футбольный мегауспех. "Рейнджерс" дошли до финала Лиги Европы, где правда уступили "Айнтрахту" по пенальти. Но боевой дух поднят, и веры в шотландский футбол добавлены. Среди потерь у Стива Кларка полузащитник "Рейнджерс" Райан Джек, и одна из самых больших звезд – защитник "Арсенала" Киран Тирни. Оба травмированы. А вот защитник "Ливерпуя" Энди Робертсон готов вести шотландцев за собой. Хотя мы не забываем, какой насыщенный был у Роббо сезон, еще 28 мая он отыграл финал ЛЧ против "Реала", поэтому относительно его свежести можно сомневаться. К плей-офф Шотландия тоже попала со второго места, пропустив вперед полуфиналиста последнего Евро сборную Дании. Но в отличие от украинцев "тартановая армия" прошла отбор очень уверенно, выиграв 7 матчей в группе с Австрией и Израилем.

Главное оружие шотландцев – стандарты и игра "на втором этаже". По статистике европейского отбора шотландцы приняли участие в 434 "верховых дуэлях" и выиграли 49,5% из них. В то время украинцы головой играть не стремятся – у них только 193 попытки за отбор, и только 44% выигранных единоборств.

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Украина и Шотландия за свою историю сыграли всего 2 официальных матча во время отбора к Евро-2008. Обменялись домашними победами – 2:0 в Киеве, 3:1 в Глазго. Правда, у сине-желтых о столице Шотландии не только плохие воспоминания. Именно здесь они выиграли свое четвертьфинальное сражение со Швецией на Евро. А теперь им еще обещают самый теплый прием от болельщиков. По крайней мере, они готовятся петь гимн Украины всем стадионом.

Единственный прогноз на матч Шотландия – Украина нам нужна победа. Тогда 5 июня "сине-желтых" ждет Уэльс. Это только первый шаг большого июньского марафона сборной. И начинать его по-другому, чем победой, команда просто не имеет права. Сделать собственный прогноз на исход матча можна на платформе первого легального букмекера Parimatch Ukraine. Рождены в Украине – заряжены побеждать