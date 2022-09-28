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Манчини: Цель Италии – выиграть ЧМ-2026. Мы одолели Англию, которая, возможно, выиграет ЧМ в Катаре
Цель всех топовых сборных – выиграть мундиаль
Фото: twitter.com/Azzurri
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу амбиций национальной команды.
"Мы заслужили право сыграть в плей-офф Лиги наций, мы одолели Англию, которая, возможно, выиграет чемпионат мира в Катаре. Парни сделали все, что было необходимо, в период, когда они находились не в лучших кондициях.
Чтобы сыграть на ЧМ, нам придется ждать еще четыре года. Но мы хотим полететь в Америку и выиграть. Это наша цель", – приводит слова Манчини Football Italia.
Италия пропустила два последних чемпионата мира, несмотря на победу на Евро-2020. Последний раз "Скуадра Адзурра" выступала на мундиале в Бразилии в 2014-м году. Чемпионат мира-2006 был последним триумфальным для итальянцев.
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