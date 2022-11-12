С травмированным Соном. Южная Корея объявила заявку на ЧМ-2022

Сборная Южной Кореи объявила заявку на Мундиаль в Катаре. В него вошли восемь игроков, выступающих в европейских чемпионатах.

Главная звезда команды Сон Хин Мин тоже попала в итоговый список. Напомним, что 1 ноября футболист "Тоттенхэма" получил травму глаза в матче против "Марселя" в ЛЧ. Он был тогда заменен и должен был перенести несколько операций.

Заявка Южной Кореи:

Вратари: Ким Сын Гю (“Аль-Шабаб”), Сон Бом Гын (“Чонбук Хендэ Моторс”), Чо Хён У (“Ульсан Хендэ”).

Ким Сын Гю (“Аль-Шабаб”), Сон Бом Гын (“Чонбук Хендэ Моторс”), Чо Хён У (“Ульсан Хендэ”). Защитники: Ким Мин Чжэ (“Наполи”), Ким Ён Гвон (“Ульсан Хендэ”), Квон Кюн Вон (“Гамба Осака”), Чо Ю Мин (“Тэджон Хана Ситизен”), Ким Мун Хван (“Чонбук Хендэ Моторс”), Юн Джон Гю (“Сеул”), Ким Тхэ Хван (“Ульсан Хендэ”), Ким Чжин Су (“Чонбук Хендэ Моторс”), Хон Чхоль (“Тэгу”).

Ким Мин Чжэ (“Наполи”), Ким Ён Гвон (“Ульсан Хендэ”), Квон Кюн Вон (“Гамба Осака”), Чо Ю Мин (“Тэджон Хана Ситизен”), Ким Мун Хван (“Чонбук Хендэ Моторс”), Юн Джон Гю (“Сеул”), Ким Тхэ Хван (“Ульсан Хендэ”), Ким Чжин Су (“Чонбук Хендэ Моторс”), Хон Чхоль (“Тэгу”). Полузащитники: Чон У Ён (“Аль-Садд”), Сон Чжун Хо (“Шаньдун Тайшань”), Пайк Сын Хо (“Чонбук Хендэ Моторс”), Хван Ин Бом (“Олимпиакос”), Ли Джэ Сон (“Майнц”), Квон Чхан Хун (“Кимчхон Сангму”), Чун Ву Юн (“Фрайбург”), Ли Кан Ин (“Мальорка”), Сон Хын Мин (“Тоттенхэм”), Хван Хи Чхан (“Вулверхэмптон”), На Санг Хо (“Сеул”), Сон Мин Кю (“Чонбук Хендэ Моторс”).

Чон У Ён (“Аль-Садд”), Сон Чжун Хо (“Шаньдун Тайшань”), Пайк Сын Хо (“Чонбук Хендэ Моторс”), Хван Ин Бом (“Олимпиакос”), Ли Джэ Сон (“Майнц”), Квон Чхан Хун (“Кимчхон Сангму”), Чун Ву Юн (“Фрайбург”), Ли Кан Ин (“Мальорка”), Сон Хын Мин (“Тоттенхэм”), Хван Хи Чхан (“Вулверхэмптон”), На Санг Хо (“Сеул”), Сон Мин Кю (“Чонбук Хендэ Моторс”). Нападающие: Хван Ый Джо (“Олимпиакос”), Чо Гю Сун (“Чонбук Хендэ Моторс”).

Добавим, что корейцы встретятся в квартете с Уругваем, Ганой и Португальцами. Первый матч Сон и компания проведут 24 ноября против команды из Южной Америки.