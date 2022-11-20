Мертві бджоли. Видео голов и обзор матча Катар - Эквадор 0:2

Матч-открытие Чемпионата мира по традиции последних розыгрышей состоялся с участием страны-хозяйки. На этот раз Катар не смог поддержать статистику и без шансов уступил свой дебютный поединок. Перегорели или мы увидели реальный уровень катарской сборной? Пока говорить рано. Но все равно стоит отметить, что очень порадовал Эквадор. Не исключено, что эта команда станет одним из открытий этого мундиаля.

ЧМ-2022. Группа А. 1-й тур

Катар – Эквадор 0:2

Голы: Валенсия 16 (пен.), Валенсия 31