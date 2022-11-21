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Сака делает дубль. Англия ведет 4:0

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Прекрасный дебют "гуннера" на чемпионате мира

Сака делает дубль. Англия ведет 4:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Букайо Сака забивает свой второй мяч во встрече с Ираном и делает общий счет 4:0. Защитники беспомощно наблюдали за действиями англичанина.

62' Букайо Сака – 4:0.

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В статье: Англия Иран Чемпионат мира 2022 Букайо Сака
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