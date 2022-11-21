Чемпионат мира FIFA
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Сака делает дубль. Англия ведет 4:0
Прекрасный дебют "гуннера" на чемпионате мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Букайо Сака забивает свой второй мяч во встрече с Ираном и делает общий счет 4:0. Защитники беспомощно наблюдали за действиями англичанина.
62' Букайо Сака – 4:0.
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