 Иран пробил пенальти на 113-ой минуте встречи. Тареми сделал счет 6:2 ᐉ UA-Футбол
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Иран пробил пенальти на 113-ой минуте встречи. Тареми сделал счет 6:2

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Очень долгий матч

Иран пробил пенальти на 113-ой минуте встречи. Тареми сделал счет 6:2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Англия громит Иран (6:2). Стоунз придержал за футболку нападающего Ирана.

Судья после просмотра повтора решил назначить 11-метровый.

Мехди Тареми уверенно пробил в правый от себя угол и на 113-ой минуте встречи сделал счет 6:2.

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В статье: Англия Иран Чемпионат мира 2022 Мехди Тареми
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Комментарии (1)
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MichaelFair (Львів)
21.11.2022 в 18:24
Тільки на 103, а не 113. На 90+13 хвилині.
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