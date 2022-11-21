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Иран пробил пенальти на 113-ой минуте встречи. Тареми сделал счет 6:2
Очень долгий матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Англия громит Иран (6:2). Стоунз придержал за футболку нападающего Ирана.
Судья после просмотра повтора решил назначить 11-метровый.
Мехди Тареми уверенно пробил в правый от себя угол и на 113-ой минуте встречи сделал счет 6:2.
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Комментарии (1)
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MichaelFair (Львів)
21.11.2022 в 18:24
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