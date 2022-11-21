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Нопперт оставил ворота сухими против Сенегала. Это его дебютный матч за сборную

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Дебют за сборную состоялся в 28 лет

Нопперт оставил ворота сухими против Сенегала. Это его дебютный матч за сборную

Фото: twitter.com/OnsOranje

Новина українською

Андрис Нопперт оставил ворота Нидерландов сухими в своем первом матче за сборную – против Сенегала (2:0). Впервые его вызвали в национальную команду только в сентябре 2022-го.

Нопперт выступает за нидерландский "Херенвен", который идет 8-м в Эредивизи.

По версии WhoScored у Нопперта третья самая высокая оценка в составе за матч (7.7). Первое у Френки де Йонга (8.0), а второе у Коди Гакпо (7.8). Голкипер сделал 4 сейва.

Следующий матч Нидерланды сыграют 25 ноября против Эквадора.

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В статье: Нидерланды Сенегал Чемпионат мира 2022
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