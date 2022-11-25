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Англия - США. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

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Англия - США: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 25.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Англия - США. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Фото: twitter.com/England

UA-Футбол
Новина українською

Сборная США в первом туре показала симпатичный футбол, но не добилась максимального результата. А теперь Англия – в случае поражения может быть очень затруднительная ситуация. Однако американцы не собираются казаться просто так.

Матч группы В Англия – США состоится 25.11.2022 в 21:00. Трансляцию матча второго тура ЧМ-2022 можно просмотреть на видеосервисе MEGOGO по подписке "Максимальная" или "Спорт". Также большинство матчей турнира транслируются на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Львів, Суспільне: Київ и т.д.).

ЧМ-2022. Группа В. Второй тур
25.11.2022

Англия 21:00 США

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