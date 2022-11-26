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Левандовский забил первый гол на ЧМ в карьере. Ранее он делал только ассисты

Чемпионат мира FIFA
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Роберт забил Саудовской Аравии

Левандовский забил первый гол на ЧМ в карьере. Ранее он делал только ассисты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард сборной Польши и каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский забил свой первый гол на чемпионатах мира в карьере. Это произошло в игре против Саудовской Аравии. Теперь команда ведет со счетом 2:0.

Ранее поляк делал только ассисты: к примеру, на Петра Зелински при первом голе в матче против Саудовской Аравии. До сегодняшнего дня Роберт провел четыре матча за сборную Польши на двух чемпионатах мира – в 2018 и 2022. И ни разу не забивал.

Более того, он ни разу не делал даже ассиста. С Левандовски в составе Польша забила два гола в четырех матчах ЧМ: Сенегалу и Японии в 2018 году. В первом случае гол ввалил Крыховяк с паса Гросицки, во втором – Беднарек с ассиста Кужавы.

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В статье: Роберт Левандовский Национальная сборная Польши Чемпионат мира 2022
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