Левандовский забил первый гол на ЧМ в карьере. Ранее он делал только ассисты

Форвард сборной Польши и каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский забил свой первый гол на чемпионатах мира в карьере. Это произошло в игре против Саудовской Аравии. Теперь команда ведет со счетом 2:0.

Ранее поляк делал только ассисты: к примеру, на Петра Зелински при первом голе в матче против Саудовской Аравии. До сегодняшнего дня Роберт провел четыре матча за сборную Польши на двух чемпионатах мира – в 2018 и 2022. И ни разу не забивал.

#POL 1-0 #KSA (Zielinski 30')#POLKSA #FIFAWorldCup #Qatar2022



Primera asistencia de Lewandowski en la Copa del Mundo. A la espera de que haga su primer gol, al menos ya tiene un pase decisivo en el torneo de los torneos. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 26, 2022

Более того, он ни разу не делал даже ассиста. С Левандовски в составе Польша забила два гола в четырех матчах ЧМ: Сенегалу и Японии в 2018 году. В первом случае гол ввалил Крыховяк с паса Гросицки, во втором – Беднарек с ассиста Кужавы.