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Левандовский забил первый гол на ЧМ в карьере. Ранее он делал только ассисты
Роберт забил Саудовской Аравии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Польши и каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский забил свой первый гол на чемпионатах мира в карьере. Это произошло в игре против Саудовской Аравии. Теперь команда ведет со счетом 2:0.
Ранее поляк делал только ассисты: к примеру, на Петра Зелински при первом голе в матче против Саудовской Аравии. До сегодняшнего дня Роберт провел четыре матча за сборную Польши на двух чемпионатах мира – в 2018 и 2022. И ни разу не забивал.
#POL 1-0 #KSA (Zielinski 30')#POLKSA #FIFAWorldCup #Qatar2022— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 26, 2022
Primera asistencia de Lewandowski en la Copa del Mundo. A la espera de que haga su primer gol, al menos ya tiene un pase decisivo en el torneo de los torneos.
Более того, он ни разу не делал даже ассиста. С Левандовски в составе Польша забила два гола в четырех матчах ЧМ: Сенегалу и Японии в 2018 году. В первом случае гол ввалил Крыховяк с паса Гросицки, во втором – Беднарек с ассиста Кужавы.
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