Испания - Германия. Где и когда смотреть первый топ-матч чемпионата мира-2022

Германия стартовала на ЧМ плохо, проиграв Японии (1:2), в то время, как Испания буквально стерла с лица земли сборную Коста-Рики (7:0). Если исходить только из этого, то фаворит матча ясен. Но футбол не так прост.

У немцев достаточно козырей, а у "Красной фурии" - слабых мест, чтобы их очный матч прошел по совсем другому сценарию. В таких случаях говорят, что все решит психология - и это чистая правда.

Сумеет ли Германия вернуть уверенность в собственных силах - узнаем в воскресенье , 27 ноября , на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча Испания - Германия в 21:00 .

Также встречу покажут сайт Суспільне Спорт и региональные филиалы канала (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания - Германия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут: