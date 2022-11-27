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Испания - Германия. Где и когда смотреть первый топ-матч чемпионата мира-2022
Наконец большие сборные встретятся между собой
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Германия стартовала на ЧМ плохо, проиграв Японии (1:2), в то время, как Испания буквально стерла с лица земли сборную Коста-Рики (7:0). Если исходить только из этого, то фаворит матча ясен. Но футбол не так прост.
У немцев достаточно козырей, а у "Красной фурии" - слабых мест, чтобы их очный матч прошел по совсем другому сценарию. В таких случаях говорят, что все решит психология - и это чистая правда.
Сумеет ли Германия вернуть уверенность в собственных силах - узнаем в воскресенье, 27 ноября, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча Испания - Германия в 21:00.
Также встречу покажут сайт Суспільне Спорт и региональные филиалы канала (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания - Германия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - SBS
- Канада - TSN4, RDS, TSN1, TSN3, TSN5
- Чехия - Nova Action, Voyo, ČT Sport
- Франция - Molotov, beIN Sports 1, Free, TF1
- Германия - Magenta Sport, ZDF
- Грузия - 1TV
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - KAN 11
- Испания - TVE La 1, Gol Mundial, fuboTV España
- Италия - RAI 1
- Польша - TVP Sport, TVP1
- Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV1
- Румыния - TVR HD, TVR 1
- Словакия - RTVS Sport, ČT Sport
- Турция - TRT 1
- Великобритания - BBC One
- США - Peacock, Fox Sports 1, Sling, Telemundo
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