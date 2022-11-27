 Испания – Германия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Испания - Германия. Где и когда смотреть первый топ-матч чемпионата мира-2022

Чемпионат мира FIFA
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Наконец большие сборные встретятся между собой

Испания - Германия. Где и когда смотреть первый топ-матч чемпионата мира-2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

Германия стартовала на ЧМ плохо, проиграв Японии (1:2), в то время, как Испания буквально стерла с лица земли сборную Коста-Рики (7:0). Если исходить только из этого, то фаворит матча ясен. Но футбол не так прост.

У немцев достаточно козырей, а у "Красной фурии" - слабых мест, чтобы их очный матч прошел по совсем другому сценарию. В таких случаях говорят, что все решит психология - и это чистая правда.

Сумеет ли Германия вернуть уверенность в собственных силах - узнаем в воскресенье, 27 ноября, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча Испания - Германия в 21:00.

Также встречу покажут сайт Суспільне Спорт и региональные филиалы канала (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці и тд).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания - Германия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - SBS
  • Канада - TSN4, RDS, TSN1, TSN3, TSN5
  • Чехия - Nova Action, Voyo, ČT Sport
  • Франция - Molotov, beIN Sports 1, Free, TF1
  • Германия - Magenta Sport, ZDF
  • Грузия - 1TV
  • Венгрия - M4 Sports
  • Израиль - KAN 11
  • Испания - TVE La 1, Gol Mundial, fuboTV España
  • Италия - RAI 1
  • Польша - TVP Sport, TVP1
  • Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV1
  • Румыния - TVR HD, TVR 1
  • Словакия - RTVS Sport, ČT Sport
  • Турция - TRT 1
  • Великобритания - BBC One
  • США - Peacock, Fox Sports 1, Sling, Telemundo
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