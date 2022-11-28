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Камерун – Сербия 3:3. Видео голов и обзор матча

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Яркий старт дня на ЧМ

Камерун – Сербия 3:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Этой ничьей обе сборные только усложнили себе жизнь в борьбе за плей-офф. Но с другой стороны, этот результат в сумбурной игре по большому счету отражает ход событий на поле. Сербы сначала выглядели интереснее, однако после потери из-за травмы своего центрального защитника Павловича стали допускать слишком много ошибок в защите, за что и поплатились.

Чемпионат Мира-2022. Группа G. Второй тур
Аль Вакра. "Аль Джануб Стадиум"
Камерун – Сербия 3:3
Голы: Кастелетто 29, Абубакар 64, Чупо-Мотинг 66 – Павлович 45+1, С. Милинкович-Савич 45+3, А. Митрович 53

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