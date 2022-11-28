 Винисиус, Ришарлисон и Рафинья будут пытаться пробить Зоммера. Составы на матч Бразилия – Швейцария ᐉ UA-Футбол
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Винисиус, Ришарлисон и Рафинья будут пытаться пробить Зоммера. Составы на матч Бразилия – Швейцария

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Вместо Неймара в полузащите с первых минут сыграет Фред

Винисиус, Ришарлисон и Рафинья будут пытаться пробить Зоммера. Составы на матч Бразилия – Швейцария

Фото: twitter.com/CBF_Futebol

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Стали известны составы команд на матч Бразилия – Швейцария. Матч между лидерами группы G начнется в 18:00.

Состав Бразилии:

  1. Алекс Сандро
  2. Алиссон(В)
  3. Винисиус Жуниор
  4. Казэмиро
  5. Лукас П.
  6. Маркиньос
  7. Милитан Э.
  8. Рафинья
  9. Ришарлисон
  10. Силва Т. (К)
  11. Фред

Состав Швейцарии:

  1. Аканджи М.
  2. Варгас Р.
  3. Вымер С.
  4. Джако Г. (К)
  5. Эльведи Н.
  6. Эмболо Б.
  7. Зоммер Я.(В)
  8. Ридер Ф.
  9. Родригес Р.
  10. Соу Дж.
  11. Фройлер Р.
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В статье: Бразилия Швейцария Чемпионат мира 2022
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