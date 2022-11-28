Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Винисиус, Ришарлисон и Рафинья будут пытаться пробить Зоммера. Составы на матч Бразилия – Швейцария
Вместо Неймара в полузащите с первых минут сыграет Фред
Фото: twitter.com/CBF_Futebol
Стали известны составы команд на матч Бразилия – Швейцария. Матч между лидерами группы G начнется в 18:00.
Состав Бразилии:
- Алекс Сандро
- Алиссон(В)
- Винисиус Жуниор
- Казэмиро
- Лукас П.
- Маркиньос
- Милитан Э.
- Рафинья
- Ришарлисон
- Силва Т. (К)
- Фред
Состав Швейцарии:
- Аканджи М.
- Варгас Р.
- Вымер С.
- Джако Г. (К)
- Эльведи Н.
- Эмболо Б.
- Зоммер Я.(В)
- Ридер Ф.
- Родригес Р.
- Соу Дж.
- Фройлер Р.
Coming up next, it's ????????????????????#FIFAWorldCup | #Qatar2022— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кривбасс - Днепр-1 - 2:1. Лидер устал и таки проиграл
- Матч Кривбасс - Днепр-1 прерван из-за воздушной тревоги. Монзуль как раз смотрела ВАР
- Голкипер сборной Польши завершил интервью на ЧМ лозунгом "Слава Україні"
- На ЧМ в Катаре украинский флаг перепутали с флагом ЛГБТ
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Новости по теме
- 17:10 Зарубежные Бразилия - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- 00:38 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей понедельника до 12:00
- 17:18 Зарубежные Гана сохраняет шансы на плей-офф, Камерун и Сербия усложнили задачу друг другу. Расписание и результаты ЧМ-2022
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн