 Болельщик с радужным флагом выбежал на поле в матче Португалия – Уругвай. Он призвал спасти Украину ᐉ UA-Футбол
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Болельщик с радужным флагом выбежал на поле в матче Португалия – Уругвай. Он призвал спасти Украину

Чемпионат мира FIFA
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Рано или поздно это должно было произойти

Болельщик с радужным флагом выбежал на поле в матче Португалия – Уругвай. Он призвал спасти Украину

Фото: Getty Images

Новина українською

На 51-ой минуте встречи Португалии с Уругваем на поле выбежал болельщик с радужным флагом в руках и надписью "Save Ukraine" на футболке.

На спине у фаната было написано "Respect for iranian women". Надписи буквально означают: "Спасите Украину" и "Уважение иранским женщинам".

Фаната быстро остановили работники стадиона.

Главный арбитр матча Алиреза Фагани поднял упавший флаг и вынес его за поле.

Болельщик с радужным флагом выбежал на поле в матче Португалия – Уругвай. Он призвал спасти Украину - изображение 1
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В статье: Португалия Уругвай Чемпионат мира 2022
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