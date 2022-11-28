Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болельщик с радужным флагом выбежал на поле в матче Португалия – Уругвай. Он призвал спасти Украину
Рано или поздно это должно было произойти
Фото: Getty Images
На 51-ой минуте встречи Португалии с Уругваем на поле выбежал болельщик с радужным флагом в руках и надписью "Save Ukraine" на футболке.
На спине у фаната было написано "Respect for iranian women". Надписи буквально означают: "Спасите Украину" и "Уважение иранским женщинам".
Фаната быстро остановили работники стадиона.
Главный арбитр матча Алиреза Фагани поднял упавший флаг и вынес его за поле.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 впервые проигрывает, но сохраняет лидерство, Кривбасс отрывается от зоны вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
- Кривбасс - Днепр-1 - 2:1. Лидер устал и таки проиграл
- Источник: Главу МИД Беларуси отравили ядом из лаборатории ФСБ. Следующим может быть Лукашенко
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Новости по теме
- 20:10 Зарубежные Португалия - Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- 14:10 Зарубежные Южная Корея - Гана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- 00:38 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей понедельника до 12:00
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн