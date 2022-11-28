Болельщик с радужным флагом выбежал на поле в матче Португалия – Уругвай. Он призвал спасти Украину

На 51-ой минуте встречи Португалии с Уругваем на поле выбежал болельщик с радужным флагом в руках и надписью "Save Ukraine" на футболке.

На спине у фаната было написано "Respect for iranian women". Надписи буквально означают: "Спасите Украину" и "Уважение иранским женщинам".

Фаната быстро остановили работники стадиона.

Главный арбитр матча Алиреза Фагани поднял упавший флаг и вынес его за поле.