Неспешно, но красиво наиграли. Гакпо забил первый гол голландцев Катару

Матч 3-гог тура группы А ЧМ-2022, в котором играют Нидерланды и Катар, развивался по прогнозированному сценарию.

Преимущество голландцев, невысокий темп, и все-таки гол фаворита на 26-й минуте.

Классная комбинация, за которой не уследили катарцы, и Гакпо классным ударом дал под штангу 1:0!

Отметим, что это уже третий гол форварда на Мундиале. Причем все три он забил в стиле "классического хет-трика" - один головой, один левой ногой, и один – правой.