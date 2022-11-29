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Неспешно, но красиво наиграли. Гакпо забил первый гол голландцев Катару

Чемпионат мира FIFA
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Нидерланды повели в счете

Неспешно, но красиво наиграли. Гакпо забил первый гол голландцев Катару

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч 3-гог тура группы А ЧМ-2022, в котором играют Нидерланды и Катар, развивался по прогнозированному сценарию.

Преимущество голландцев, невысокий темп, и все-таки гол фаворита на 26-й минуте.

Классная комбинация, за которой не уследили катарцы, и Гакпо классным ударом дал под штангу 1:0!

Отметим, что это уже третий гол форварда на Мундиале. Причем все три он забил в стиле "классического хет-трика" - один головой, один левой ногой, и один – правой.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Нидерланды Катар Коди Гакпо
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