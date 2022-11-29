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В группе А сыграны все матчи. В плей-офф выходят Нидерланды и впервые за 20 лет – Сенегал

Чемпионат мира FIFA
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Домой едет крепкий Эквадор и никакой Катар

В группе А сыграны все матчи. В плей-офф выходят Нидерланды и впервые за 20 лет – Сенегал

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Команды сыграли все три тура в группе А на чемпионате мира. Нидерланды и Сенегал набрали 7 и 6 очков, заняв 1 и 2 места в группе, соответственно.

В тяжелой борьбе Сенегал все же вырвал победу в матче с Эквадором. Обладатели Кубка Африки сыграют в плей-офф.

Алиу Сиссе вдруг будет выводить Сенегал из группы на чемпионате мира в истории. В том же 2002 году он был капитаном.

Команда В Н П +/- О
1 Нидерланды 2 1 0 4 7
2 Сенегал 2 0 1 1 6
3 Эквадор 1 1 1 1 4
4 Катар 0 0 3 -6 0

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В статье: Нидерланды Сенегал Катар Эквадор Чемпионат мира 2022
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