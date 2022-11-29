В группе А сыграны все матчи. В плей-офф выходят Нидерланды и впервые за 20 лет – Сенегал

Команды сыграли все три тура в группе А на чемпионате мира. Нидерланды и Сенегал набрали 7 и 6 очков, заняв 1 и 2 места в группе, соответственно.

В тяжелой борьбе Сенегал все же вырвал победу в матче с Эквадором. Обладатели Кубка Африки сыграют в плей-офф.

Алиу Сиссе вдруг будет выводить Сенегал из группы на чемпионате мира в истории. В том же 2002 году он был капитаном.