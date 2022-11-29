Чемпионат мира FIFA
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В группе А сыграны все матчи. В плей-офф выходят Нидерланды и впервые за 20 лет – Сенегал
Домой едет крепкий Эквадор и никакой Катар
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Команды сыграли все три тура в группе А на чемпионате мира. Нидерланды и Сенегал набрали 7 и 6 очков, заняв 1 и 2 места в группе, соответственно.
В тяжелой борьбе Сенегал все же вырвал победу в матче с Эквадором. Обладатели Кубка Африки сыграют в плей-офф.
Алиу Сиссе вдруг будет выводить Сенегал из группы на чемпионате мира в истории. В том же 2002 году он был капитаном.
|№
|Команда
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|1
|Нидерланды
|2
|1
|0
|4
|7
|2
|Сенегал
|2
|0
|1
|1
|6
|3
|Эквадор
|1
|1
|1
|1
|4
|4
|Катар
|0
|0
|3
|-6
|0
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