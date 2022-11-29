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Будет бой? Стартовые составы команд на матч Иран - США
Стартовые составы команд
фото из свободных источников
Сегодня, 29 ноября, в 21:00, состоятся матчи 3-го, заключительного тура группового раунда группы B
В одном из них сыграют США и Иран, и уже известны стартовые составы команд на поединок.
Стартовый состав сборной Ирана: Беиранванд, Резаян, Хоссейни, Пуралиганджи, Мохаммади, Нуроллахи, Эззатоллахи, Хаджсафи, Голизаде, Азмун, Тареми
Стартовый состав сборной США: Тернер, Дест, Картер-Викерс, Рим, Робинсон, Маккенни, Адамс, Муса, Пулишич, Веа, Сарджент
Напомним, что матч начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет
Ну и отметим, что Англия после двух туров лидирует в группе с 4 очками. У Ирана 3 балла, у США – 2, у Уэльса – 1.
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