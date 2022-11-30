 Мексика забивает свой быстрый мяч Саудовской Аравии ᐉ UA-Футбол
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Мексика забивает свой быстрый мяч Саудовской Аравии

Чемпионат мира FIFA
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Молниеносно начинаются таймы в обоих встречах

Мексика забивает свой быстрый мяч Саудовской Аравии

Фото: Getty Images

Новина українською

Мексика выходит вперед в матче с Саудовской Аравией. Отличился Хенри Мартин.

Мартину осталось только покатить мяч в пустые, после паса Сезара Монтеса.

48' Хенри Мартин – 0:1.

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В статье: Мексика Саудовская Аравия Чемпионат мира 2022
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