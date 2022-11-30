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Мексика забивает свой быстрый мяч Саудовской Аравии
Молниеносно начинаются таймы в обоих встречах
Фото: Getty Images
Мексика выходит вперед в матче с Саудовской Аравией. Отличился Хенри Мартин.
Мартину осталось только покатить мяч в пустые, после паса Сезара Монтеса.
48' Хенри Мартин – 0:1.
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