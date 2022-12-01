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Месси - об угрозах боксера: Извиняться мне не за что, я уважаю Мексику

Чемпионат мира FIFA
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Лионель уверен в своей правоте

Месси - об угрозах боксера: Извиняться мне не за что, я уважаю Мексику

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fu Tian/China News Service

Новина українською

Лионеля Месси явно не впечатлили угрозы Сауля Альвареса после победы над Мексикой (2:0) - боксер тогда набросился на лидера Аргентины за брошенную на пол футболку.

"Это было недоразумение. Любой, кто меня знает, прекрасно понимает, что я уважаю всех соперников. Это была нормальная ситуация для раздевалки после матча. Мне не за что извиняться, поскольку я не проявлял неуважения к народу Мексики или их флагу", - заявил Лео в микст-зоне после матча с Польшей.

Интересно, что Альвареса после его комментариев не поддержал даже капитан мексиканской сборной Андрес Гуардадо.

Тем временем у Месси есть проблема поважнее - он стал лишь вторым игроком на ЧМ-2022, который не реализовал пенальти.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Мексика Сауль Альварес
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Источник:
TUDN

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