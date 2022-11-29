 Капитан Мексики прокомментировал угрозы боксера в адрес Месси: Это нонсенс. Попытка создать конфликт и стать популярнее ᐉ UA-Футбол
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Капитан Мексики прокомментировал угрозы боксера в адрес Месси: Это нонсенс. Попытка создать конфликт и стать популярнее

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Футболист прояснил ситуацию с футболкой на полу в раздевалке

Капитан Мексики прокомментировал угрозы боксера в адрес Месси: Это нонсенс. Попытка создать конфликт и стать популярнее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Мексики Андрес Гуадрадо прокомментировал угрозы чемпиона мира по боксу Сауля Альвареса в адрес Лионеля Месси после матча сборных во втором туре ЧМ.

После встречи в сети появилось видео, где в раздевалке на полу лежит футболка сборной Мексики. Боксер воспринял это как жест неуважения. В твиттере он написал "Дай Бог, чтобы я не встретил его".

Андрес заявил, что это была его футболка, а сам эпизод не имеет никакого значения.

"Это нонсенс. Я знаю, что Лео за человек. К сожалению, Канело не понимает, что происходит в раздевалке, так что я могу понять людей, которых оскорбило то, что футболка сборной Мексики валяется на полу.

Мне это кажется глупым. Это не так важно. Все эти слова – попытка создать конфликт и стать популярнее.

Когда ты оставляешь потную одежду на полу, ее забирают в стирку. Если ты не кладешь ее туда, то ее не заберут, и ты уедешь с ней домой.

Эта футболка – моя, мы с Лео поменялись майками после игры. Я тоже положил его футболку на полу в нашей раздевалке, чтобы ее постирали. Мы не считаем, что это очень важно", – сказал Гуардадо.

Мексика сыграет в следующем туре с Саудовской Аравией, а Аргентина – с Польшей. Матчи пройдут 30-го нобяря.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Мексика
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Источник:
minutouno.com

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