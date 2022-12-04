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Кредо Саутгейта, стиль Сенегала, кадры Дешама и великолепный Щенсны: анонс к 1/8 финала ЧМ
Аудиомундиаль наконец-то на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Нидерланды или "янки"? Месси или кенгуру? Мбаппе или Левандовский? Саутгейт или Алиу Сиссе? Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Милость Саутгейта к Магуайра, схожесть Англии с Сенегалом, внезапно воскресший Дест, кадровые проблемы "триколор". Польша – команда Щенсны, Рабьо – открытие ЧМ, заслуженное место в плей-офф для Австралии – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
01:08 – Нидерланды – США;
08:03 – Аргентина – Австралия;
15:12 – Франция – Польша;
20:15 – Англия – Сенегал;
24:57 – Не попадайте в офсайд!
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