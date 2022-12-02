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Рочет привозит пенальти для Уругвая и сам его отбивает. Счет 0:0

Чемпионат мира FIFA
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На этом ЧМ пенальти забивают редко

Рочет привозит пенальти для Уругвая и сам его отбивает. Счет 0:0

Фото: Getty Images

Новина українською

Голкипер Уругвая прыгнул в ноги нападающему Ганы, судья поставил точку. Рочет исправил ошибку и взял 11-метровый удар.

21' Андре Айю – незабитый пенальти.

Рочет привозит пенальти для Уругвая и сам его отбивает. Счет 0:0 - изображение 1
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В статье: Гана Уругвай Чемпионат мира 2022
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