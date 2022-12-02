Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рочет привозит пенальти для Уругвая и сам его отбивает. Счет 0:0
На этом ЧМ пенальти забивают редко
Фото: Getty Images
Голкипер Уругвая прыгнул в ноги нападающему Ганы, судья поставил точку. Рочет исправил ошибку и взял 11-метровый удар.
21' Андре Айю – незабитый пенальти.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Разведка Британии объяснила, почему армия РФ не наступает. Также интересный факт сообщили из Генштаба
- Сегодня День рождения у автора оригинального исполнения пенальти – Антонина Паненки
- Расстояние до сенсации - миллиметр. ВИДЕО гола Японии, оставившего за бортом ЧМ Германию
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Новости по теме
- 16:20 Зарубежные Гана – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- 15:32 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей пятницы до 17:00
- 23:18 Зарубежные Германия аут, Япония и Испания присоединяются к участникам плей-офф. Расписание и результаты ЧМ-2022
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн