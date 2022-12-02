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Ответ на незабитый пенальти. Арраскаэта выводит Уругвай вперед. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Классика футбола

Ответ на незабитый пенальти. Арраскаэта выводит Уругвай вперед. ВИДЕО

Фото: Getty Images

Новина українською

Уругвай агрессивно отреагировал на незабитый пенальти соперника и ещё добавил в давлении. Моменты вылились в гол – Арраскаэта занес мяч в ворота.

26' Джорджиан де Арраскаэта – 0:1.

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В статье: Гана Уругвай Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
02.12.2022 в 18:01
Аю..твою ж мамку, як ти пенку не забив...як???
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