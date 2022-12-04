Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей воскресенья до 17:00

Больших проблем с прогнозами на первые матчи 1/8 финала у наших участников не было: все же в противостояниях с участием Аргентины и Нидерландов фавориты выглядели очевидными, правда, сил и нервов по меньшей мере команде Месси пришлось потратить очень много. Сегодня нас ожидают еще две игры, где фавориты вроде бы читаются. Но оправдают ли они свой статус?

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь . Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн).

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением к официальному времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Прогнозы только на основное время.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 15

17:00 Франция – Польша

21:00 Англия – Сенегал

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