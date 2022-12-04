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Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей воскресенья до 17:00

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Второй день плей-офф

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей воскресенья до 17:00

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Больших проблем с прогнозами на первые матчи 1/8 финала у наших участников не было: все же в противостояниях с участием Аргентины и Нидерландов фавориты выглядели очевидными, правда, сил и нервов по меньшей мере команде Месси пришлось потратить очень много. Сегодня нас ожидают еще две игры, где фавориты вроде бы читаются. Но оправдают ли они свой статус?

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь. Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн).

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением к официальному времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Прогнозы только на основное время.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 15

17:00 Франция – Польша
21:00 Англия – Сенегал

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (8)
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Ol-g (Одесса)
04.12.2022 в 02:16
Франція - Польща 2:1; Англія - Сенегал 2:1.
Ответить
0
0
FIFAMAFIA (Київ)
04.12.2022 в 02:06
Франція - Польща 3:0, Англія - Сенегал 2:1
Ответить
0
0
leomenni_110 (Днепр)
04.12.2022 в 02:04
Франция - Польша 2:1, Англия - Сенегал 1:1
Ответить
0
0
ymscik (Херсон)
04.12.2022 в 01:53
Франція - Польща 1:0 Англія - Сенегал 0:1
Ответить
0
0
Ama E new leveL (Черкаси)
04.12.2022 в 01:38
Франція - Польща2-0 Англія - Сенегал 1-1
Ответить
0
0
Dref2012 (Рівне)
04.12.2022 в 01:27
Франція - Польща 2:0 Англія - Сенегал 2:1
Ответить
0
0
Vanchester_99 (Кашперивка)
04.12.2022 в 01:08
17:00 Франція - Польща 2-021:00 Англія - Сенегал 2-0
Ответить
0
0
Nazar19
04.12.2022 в 00:56
Франція - Польща 3:1, Англія - Сенегал 2:1
Ответить
0
0

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